ELETTRICHE ALL'ATTACCO I numeri delle vendite di auto nel 2020 sono comprensibilmente scesi rispetto al 2019, facendo segnare -25%, con un totale di 11.941.633 veicoli immatricolati in Europa. Non si può dire altrettanto, però, di quelli relativi alle elettriche, con un trend in crescita, sebbene i numeri, in senso assoluto, siano ancora marginali rispetto alle auto con alimentazioni tradizionali. In particolare è la Volkswagen ID.3 a sorprendere: la compatta a batterie, infatti, a dicembre è stata la seconda auto più venduta in Europa, dietro a un mostro sacro come la Golf. Ecco quanto emerge secondo i dati di Jato Dynamics.

IBRIDI ED ELETTRICI IN CRESCITA Come dicevamo, la domanda di veicoli 100% elettrici e plug-in hybrid, così detti BEV e PHEV, è in forte crescita: in Europa, nel 2020, è più che raddoppiata rispetto all'anno precedente, con un +147%, da 575.000 a 1,42 milioni di unità vendute. Si tratta del 12% delle nuove immatricolazioni di autovetture durante l'anno, con 1 veicolo su 4 BEV realizzato da Volkswagen.

ID.3 UBER ALLES Ed è qui che arriva ID.3 (27.797 unità vendute), che a dicembre, in Europa, è stata superata solo dalla Golf (30.073 esemplari sommando tutte le motorizzazioni), con Tesla Model 3 a chiudere il podio (24.567): la VW vince quindi la palma di elettrica più venduta del mese. Nella top ten ci sono poi Renault Clio, Peugeot 208, Toyota Yaris, Skoda Octavia, Renault Captur, Fiat 500 e Peugeot 2008.

LE ELETTRICHE DEL 2020 La VW ID.3, pur essendo arrivata in ritardo sul mercato riesce a piazzarsi al 3° posto tra le auto elettriche più vendute in tutto il 2020 con 56.118 unità vendute: prima di lei ci sono infatti Renault Zoe (99.261 unità) e Tesla Model 3 (85.713). Niente male, comunque, per un modello che è arrivato in Italia solo nell'autunno 2020 - qui la prova della ID.3 da parte del nostro Emanuele - un dato che la dice lunga sull'interesse che si è creato intorno a lei. Per fare un paragone con un'altra new entry 2020 dobbiamo scomodare la Peugeot 208 elettrica - provata da Dario Paolo - che però ha mosso la metà dei volumi della tedesca (31.287). Per scoprire quale sarà l'elettrica più venduta del 2021 dobbiamo attendere ancora molto ma, a oggi, abbiamo certamente nella ID.3 una pretendente al titolo. Restate collegati, presto proprio l'elettrica tedesca sarà oggetto di una nostra prova speciale...