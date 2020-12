EUROPA IN CRISI Se la situazione del mercato dell’auto in Italia è tutt’altro che rosea, nel resto d’Europa le cose non vanno meglio, tutt’altro, e si confermano gli effetti nefasti della seconda ondata di Covid che ha colpito il Vecchio Continente, e con essa le misure restrittive messe in atto dai Governi.

NOVEMBRE 2020 Il nuovo rapporto ACEA (Associazione Costruttori Europei di Automobili) per il mese di novembre è impietoso: con poco meno di 900mila nuove auto vendute, le immatricolazioni sono scese del 12%, come risultato della crisi che ha colpito i quattro principali mercati dell’Unione Europea. Quelli che hanno maggiormente risentito delle nuove chiusure sono stati Francia e Spagna, con cali rispettivamente del 27% e del 18,7%, seguite da Italia (-8,3%) e Germania (-3%). Alla luce di questi dati appaiono ancor più urgenti le misure di sostegno al mercato dell’automobile, che potrebbero essere approvate già nei prossimi giorni.

DA INIZIO 2020 Dall’inizio dell’anno le vendite hanno registrato un -25,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Detta in altro modo, è stata venduta un’auto in meno su quattro, un calo complessivo di oltre 3 milioni di vetture. Sempre dall’inizio dell’anno, i mercati che hanno sofferto maggiormente la pandemia sono stati Spagna (-35,3%), Italia (-29%), Francia (-26,9%) e Germania (-21,6%).

LA CLASSIFICA Nel rapporto ACEA di novembre sono riportate le quote di mercato delle singole case costruttrici, che trovate qui sotto, con la percentuale assoluta e le variazioni rispetto al mese precedente e nel periodo gennaio - novembre. Online è possibile consultare i dati per singolo paese.