750 MILIONI DI EURO Le cifre in ballo sono importanti: duecentocinquanta milioni di euro per gli incentivi all’acquisto di auto con motore termico (termiche, ibride e mild-hybrid). A questi si aggiungono 120 milioni per le elettriche pure e le ibride plug-in, a cui si sommano i 370 già stanziati nella legge di bilancio del 2019. In totale, si parla di quasi mezzo miliardo di euro solo per le auto “a batteria”.

UN PRIMO PASSO A fronte delle cifre preoccupanti del mercato di questi mesi, accompagnate dalle grida d’allarme delle associazioni di categoria, UNRAE e Federauto in primis, pare che la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati abbia trovato un primo accordo per un emendamento alla legge di Bilancio 2021.

GLI INCENTIVI Questo primo accordo (sottolineiamo l’aggettivo “primo”, perché come abbiamo ormai imparato in questi anni, le decisioni cambiano e si ribaltano nel giro di una notte) prevede per il 2021 un nuovo finanziamento per gli incentivi all’acquisto di veicoli poco inquinanti. L’ipotesi attualmente in campo è la seguente:

Auto elettriche / plug-in

- Fascia di emissioni: 0 - 60 g/Km di CO2

- Con o senza rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianità

Auto termiche, ibride, mild-hybrid

- Fascia di emissioni: 61 - 135 g/Km di CO2

- Solo con rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianità

Le fasce di emissioni sono misurate con la nuova procedura di omologazione WLTP, che diventa obbligatoria per tutti a partire dal prossimo mese di gennaio.

VANTAGGI GREEN Oltre alla necessità di rilanciare un mercato in affanno, la nuova ondata di incentivi è pensata per svecchiare e rendere più pulito il parco auto circolante nel nostro Paese, tra i più vecchi in Europa. “Siamo riusciti a far prevalere la logica per la quale vanno incentivati di più i veicoli che inquinano di meno”, hanno dichiarato i deputati del Movimento 5 Stelle Giuseppe Chiazzese e Luca Sut della Commissione Ambiente. A loro si unisce il plauso di Gianluca Benamati, capogruppo PD nella Commissione Attività produttive: “Arriva il sostegno a un comparto trainante per l’economia nazionale e che può lenire i grandi problema occupazionale che si prospettano. È una misura trasversale, che accanto agli emendamenti di maggioranza firmati da me e dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ha registrato anche l’impegno di Italia Viva, e dall’opposizione di Forza Italia e Lega”.

SÌ MA QUANTO? Non sono ancora arrivate le cifre esatte per i diversi incentivi: si parla solo di rifinanziare quanto già previsto nel decreto Rilancio. Il precedente decreto prevedeva però quattro diverse fasce di incentivi, mentre al momento ce ne sono solo due: i calcoli sono più semplici, ma non è chiaro - per esempio - se i 10.000 euro di incentivo massimo per le elettriche andranno anche per chi compra una plug-in oppure no. Al momento, tutto quello che sappiamo viene dalla dichiarazione di Benamati, che dice essere “confermato l’extra bonus di 2.000 euro per veicoli elettrici e ibridi, che si aggiunge agli incentivi esistenti, e l’introduzione di un bonus di 1.500 euro per i nuovi Euro6. Sempre richiesto lo sconto aggiuntivo di 2.000 euro da parte del venditore”. Le misure per auto elettriche e plug-in dovrebbero valere per tutto il 2021, mentre per le motorizzazioni termiche (sopra i 61 g/Km) gli incentivi dovrebbero terminare a giugno.

ANCHE I VEICOLI COMMERCIALI Nell’accordo in Commissione si è parlato anche di veicoli commerciali, con un plafond di 50 milioni di incentivi, di cui 10 dedicati all’elettrico, fronte sul quale si stanno impegnando praticamente tutti i costruttori.

LA STRADA È ANCORA LUNGA L’accordo raggiunto in queste ore è stato formalmente trasmesso ai capigruppo d’aula e al Governo, in attesa dei prossimi passaggi per la Legge di Bilancio, che prevedono la votazione in Commissione Bilancio, l’avvio della discussione in aula (previsto per il 18 dicembre) e successivamente la votazione in Senato, che deve concludersi entro il 31 dicembre.

Nei prossimi giorni seguiremo l’andamento dei lavori e aggiorneremo questo articolo con le novità.