L'arrivo dei mesi invernali è stata la più grande preoccupazione di Ancma, in un anno in cui il mercato si è letteralmente fermato tra marzo e aprile a causa del Coronavirus. Una prima ''battuta d'arresto'' è arrivata a ottobre - anche se il calo a doppia cifra andava contestualizzato con una commessa pubblica del 2019 - ma il mese di novembre torna a far sperare il settore con un +18,7%. Questo risultato è stato possibile grazie all'impennata... delle moto con un +40,86% mentre gli scooter che si attestano sul +6,71%, bene anche i ciclomotori che consolidano la loro crescita sul +10,38%. In tutto il mese, sono stati immatricolati 12.458 veicoli tra moto, scooter e ciclomotori. Saldamente in vetta alle classifiche moto c'è la Benelli TRK 502 mentre il Re degli scooter è sempre lui: Honda SH 150.

LE PAROLE DI ANCMA Il Presidente, Paolo Magri, ha dichiarato: ''Dopo il rallentamento dello scorso ottobre, il mercato torna a crescere ritrovando quel trend positivo che ha caratterizzato la domanda di due ruote post lockdown e lungo tutto il periodo estivo. Il rinnovato protagonismo del nostro settore nella mobilità individuale in questo periodo difficile, come anche le sorprendenti conferme che provengono dalla domanda degli appassionati, offrono alla nostra associazione nuove sfide e l’occasione di rilanciare il dialogo con le istituzioni, sia del punto di vista degli utenti della strada che a tutela di un sistema produttivo trainante e innovativo”.

I DATI Nel mese di novembre le moto più apprezzate dagli italiani rimangono ancora le naked (34.980 unità, -4,16%) seguite a ruota dalle sempre apprezzate enduro stradali (32.469, -6,9%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (10.467, -10,3% rispetto ai primi undici mesi dell'anno precedente). Le custom recuperano leggermente terreno, ma sono comunque affossate da un significativo calo del -16,59% e 4.152 veicoli. Le supersportive, in termini di numeri, sono poco distanti con 4.413 immatricolazioni e una flessione del -11,31% mentre i motard/trial stupiscono: 3.957 pezzi, con una crescita del 13%! L'eccellente performance del mercato elettrico continua anche a novembre. Il numero di veicoli immatricolati da gennaio a ora tocca quota 9.977 veicoli e un eccellente +122% grazie – soprattutto – alle nuove normative introdotte dalla conversione in legge del decreto crescita, della cancellazione dell'obbligo di rottamazione e dall'aumento dei contributi saliti fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo termico. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi dei primi 11 mesi del 2020.

L’analisi continua con la segmentazione, nei primi dieci mesi del 2020, del mercato scooter per cilindrata:

Fino a 125 cc : 50.216 unità (-2,34%)

126 – 250 cc : 20.706 unità (-2,77%)

251 – 500 cc : 40.503 unità (-14,18%)

Oltre i 500 cc: 9.486 unità (-3,2%)

I MODELLI PIÙ VENDUTI Concludiamo la rassegna del mese di novembre con le classifiche delle 10 moto e scooter più venduti in Italia nel non mese del 2020. Per la Top 30 vi rimandiamo ai file che trovate in allegato a questo articolo.

Pos Moto Totale 2020 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 3.513 2 BMW R 1250 GS 3.054 3 HONDA AFRICA TWIN 2.894 4 YAMAHA TRACER 900 2.220 5 HONDA NC 750 X 2.007 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE 2.003 7 YAMAHA TENERE 700 1.739 8 KAWASAKI Z 900 1.487 9 YAMAHA MT-07 1.471 10 MOTO GUZZI V7 1.368