ANALISI Dopo diversi mesi di risultati positivi e promettenti, il mercato delle due ruote prende una piccola battuta d'arresto. Nel mese di ottobre il mercato ha siglato un -11,6% rispetto allo stesso mese del 2019, ma va anche fatta una premessa: un anno fa Piaggio, a seguito di una commessa, ha immatricolato 2.000 scooter, al netto dei quali il mercato di ottobre 2020 avrebbe chiuso con un più modesto -1,6%. Ciononostante, ad affondare il mercato è stato il segmento degli scooter (-22,29%) mentre le moto hanno siglato un segno positivo (+1,72%) così come i ciclomotori (+17%) quest'ultimi trascinati dalle motorizzazioni elettriche. Eccezion fatta per le cilindrate sotto ai 50 cc, nel mese di ottobre sono state immatricolate 15.748 unità. Rimane saldamente al vertice la Benelli TRK 502, così come dal lato scooter l'Honda SH resta il Re della categoria.

LE PAROLE DI ANCMA Il presidente Paolo Magri ha dichiarato: ''Dopo un’estate molto positiva e in controtendenza rispetto ad altri mercati, registriamo un rallentamento riconducibile alla seconda ondata di Covid. A questo fattore se ne aggiungono altri come il ricorso più diffuso al telelavoro, che ha ridotto le necessità di spostamento soprattutto nelle aree urbane, ma anche l’incertezza economica e, in modo più marginale, il clima e l’attesa dei nuovi modelli. Malgrado il calo nel mercato degli scooter, tengono ancora ciclomotori e moto, segno che in questo anno - comunque molto difficile - passione e domanda di mobilità fruibile, distanziata e sostenibile rimangono fattori di scelta determinanti per un settore che, in assenza di aiuti e misure incentivanti, ha dimostrato di essere vitale e trainante per il Paese”.

I DATI Nel mese di ottobre le moto più apprezzate dagli italiani rimangono ancora le naked (33.492, -5,24%) seguite a ruota dalle sempre apprezzate enduro stradali (30.574, -8,3%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (10.001 pezzi, -11,6% rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente). Le custom recuperano leggermente terreno, ma sono comunque affossate da un significativo calo del -17% e 3.963 veicoli. Le supersportive, in termini di numeri, sono poco distanti con 3.737 immatricolazioni e una flessione dell'11,68% mentre i motard/trial con 3.165 pezzi calano del - 8,36%. L'eccellente performance del mercato elettrico continua anche a ottobre. Il numero di veicoli immatricolati da gennaio a ora tocca quota 8.644 veicoli e un eccellente +127,11% grazie – soprattutto – alle nuove normative introdotte dalla conversione in legge del decreto crescita, della cancellazione dell'obbligo di rottamazione e dall'aumento dei contributi saliti fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo termico. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi dei primi 10 mesi del 2020.

L’analisi continua con la segmentazione, nei primi dieci mesi del 2020, del mercato scooter per cilindrata:

125 cc : 46.848 unità (-4,97%)

150 – 250 cc : 19.629 unità (-3,57%)

300 – 500 cc : 39.152 unità (-12,69%)

Oltre i 500 cc: 9.274 unità (-2,95%)

I MODELLI PIÙ VENDUTI Concludiamo la rassegna del mese di ottobre con le classifiche delle 10 moto e scooter più venduti in Italia nel non mese del 2020. Per la Top 30 vi rimandiamo ai file che trovate in allegato a questo articolo.

Pos. Moto Segmento Totale 2020 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3.322 2 BMW R 1250 GS Enduro 2.896 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.807 4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.167 5 HONDA NC 750 X Enduro 1.986 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.838 7 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.675 8 KAWASAKI Z 900 Naked 1.464 9 YAMAHA MT-07 Naked 1.440 10 YAMAHA MT-09 Naked 1.320