RIPRESA Il periodo di lockdown tra marzo e maggio ha creato un enorme disagio per l'intera economia, in particolar modo per il settore delle due ruote che vive di stagionalità: alti numeri nei mesi caldi, più bassi in quelli autunnali-invernali. Grazie agli incentivi statali per gli scooter elettrici e importanti promozioni da parte delle case, il mercato di moto e scooter continua a registrare numeri importanti. Come il mese di luglio, anche quello di agosto ha chiuso in doppia cifra: +41,2% sullo stesso mese del 2019, con un totale di 16.673 veicoli (con cilindrata superiore ai 50 cc) e un cumulato di 160.490 unità, tra moto e scooter. Incredibili le vendite dell'elettrico: rispetto ad agosto 2019, la crescita è del +837,88%!

LE PAROLE DI ANCMA “Le due ruote si confermano come uno dei simboli della ripartenza post lockdown: per passione, per un nuovo desiderio di libertà e per le risposte concrete che offrono a una nuova domanda di mobilità fruibile, veloce, distanziata e più sostenibile, il mercato recupera ancora terreno e dà fiducia all’intera filiera”. Queste le parole del presidente ANCMA, Paolo Magri, che ha sottolineato come “malgrado un 2020 ancora particolarmente difficile, oggi abbiamo la consapevolezza di aver raggiunto questo risultato inaspettato e molto positivo contando solo sulle nostre forze e per l’interesse del pubblico. L’Italia è il primo Paese per produzione in Europa e quello italiano è il mercato più importante: il nostro è un settore trainante, fatto di eccellenze riconosciute a livello internazionale, che non ha bisogno di misure di carattere assistenzialistico, ma che chiede oggi di essere sostenuto in modo sussidiario e strategico con misure che supportino investimenti in sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione”.

I DATI Nel mese d'agosto il trend non cambia: le moto più apprezzate dagli italiani sono ancora le naked (27.491 veicoli, - 9,97%) seguite a ruota dalle apprezzatissime enduro stradali (24.897, - 11,31%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (8.248 pezzi, -14,27% rispetto ai primi sette mesi dell'anno precedente). Le custom recuperano leggermente terreno, ma sono comunque affossate da un significativo calo del -20,74% e 3.268 veicoli. Le supersportive, in termini di numeri, sono poco distanti con 3.164 immatricolazioni e una flessione del -12,79% mentre i motard/trial con 2.482 pezzi calano del - 16,7%. L'eccellente performance del mercato elettrico continua anche ad agosto. Il numero di veicoli immatricolati ora tocca quota 5.806 veicoli e un clamoroso +91,9% grazie – soprattutto – alle nuove normative introdotte dalla conversione in legge del decreto crescita, della cancellazione dell'obbligo di rottamazione e dall'aumento dei contributi saliti fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo termico. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi dei primi 8 mesi del 2020.

L’analisi continua con la segmentazione, nei primi otto mesi del 2020, del mercato scooter per cilindrata:

125 cc : 34.921 unità (-9,35%)

150 – 250 cc : 16.320 unità (-8,22%)

300 – 500 cc : 32.335 unità (-14,20%)

Oltre i 500 cc: 8.427 unità (+0,8%)

I MODELLI PIÙ VENDUTI Concludiamo la rassegna del mese di luglio con le classifiche delle 10 moto e scooter più venduti in Italia nel mese di agosto 2020. Per la Top 100 vi rimandiamo ai file che trovate in allegato a questo articolo.

Pos. Moto Unità 1 BMW R 1250 GS 2.614 2 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 2.604 3 HONDA AFRICA TWIN 2.306 4 YAMAHA TRACER 900 1.891 5 HONDA NC 750 X 1.777 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE 1.563 7 YAMAHA TENERE 700 1.384 8 KAWASAKI Z 900 1.276 9 YAMAHA MT-07 1.271 10 YAMAHA MT-09 1.184