CRESCITA POSITIVA Dopo un mese di maggio in ripresa, giugno si presenta come il primo mese in positivo dopo l'inizio della pandemia di Covid-19 che ha messo in ginocchio un intero settore. Il risultato di vendite è una crescita a doppia cifra (+37,3%) rispetto allo stesso mese del 2019. Come già dichiarato da ANCMA nei mesi scorsi, il mercato delle due ruote è stagionale: ecco perché questo mese si sono registrate 39.085 unità vendute, di cui 22.229 (+26%) scooter, 16.820 (+55%) moto e 2.568 ciclomotori (+9,6%).

LE PAROLE DI ANCMA Nonostante gli ottimi risultati, Paolo Magri analizza l’altra faccia della medaglia: “Malgrado il dinamismo della domanda, nel primo semestre abbiamo perso il 22,6%. Rimane un contesto economico di grave crisi, che - ha aggiunto Magri - i nostri associati hanno affrontato in assenza di misure incentivanti da parte del Governo. Per la natura stagionale del nostro mercato, i volumi persi non saranno recuperati e su questo scenario negativo continuiamo a chiedere l’attenzione delle Istituzioni nazionali e anche in sede europea, dove stiamo sostenendo la deroga all’entrata in vigore dell’omologazione Euro5”.

I DATI Per quanto riguarda le moto, la tipologia più amata dagli italiani in questo primo semestre sono le naked (18.045 veicoli, -23,8%) seguite dalle enduro, in calo anche loro rispetto all’anno scorso (17,390 veicoli, -21,7%) mentre sul terzo gradino del podio ci sono ancora le moto da turismo (6.202 veicoli, -25,1%) che confermano il trend negativo di questo mese. Seguono le custom con 2.384 pezzi (-28,7%) e le sportive, che fanno registrare un -22,2% e 2.338 veicoli venduti. Chiudono supermotard e trial, rispettivamente con 1.147 unità (-37,1%) e 491 unità (-19,1%). L’elettrico invece cresce del +17% (657 unità) rispetto allo scorso anno, mentre il semestre si chiude con un +73,9% e un totale di 3.914 veicoli a due ruote a zero emissioni.

L’analisi continua con la segmentazione, nel primo semestre del 2020, del mercato scooter per cilindrata:

125 cc : 21.191 unità (-23,9%)

150 – 250 cc : 9.723 unità (-31,7%)

300 – 500 cc : 21.205 unità (-20,3%)

Oltre i 500 cc: 6.714 unità (+3%)

I MODELLI PIÙ VENDUTI Concludiamo la rassegna del mese di giugno con le classifiche delle 10 moto e scooter più venduti in Italia nel mese di Giugno 2020. Per la Top 100 vi rimandiamo ai file che trovate in allegato a questo articolo.

POS. MODELLO UNITÀ VENDUTE 1 BMW R 1250 GS 1.870 2 HONDA AFRICA TWIN 1.831 3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 1.525 4 YAMAHA TRACER 900 1.331 5 HONDA NC 750 X 1.258 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE 1.143 7 HONDA CB650R 999 8 YAMAHA TÉNÉRÉ 700 930 9 KAWASAKI Z900 917 10 YAMAHA MT-09 847