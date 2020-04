CADUTA LIBERA Cala il traffico delle due ruote sulle strade, ma anche quello delle moto che escono dai concessionari. Il mese di marzo, con il paese fermo per il lockdown imposto dal governo per limitare la diffusione del contagio da coronavirus, segna un -66% nelle vendite. Lo dichiara ANCMA nel consueto report mensile, che vedeva invece a febbraio un aumento del 14,4%, prima della serrata dei negozi.

I NUMERI A marzo sono stati immatricolati 8.512 veicoli immatricolati (tra scooter e moto), con una riduzione del 66% rispetto allo stesso mese del 2019. Il trend annuale vede al momento un calo complessivo del 24,7%. Poco significative le differenze tra scooter e moto: i primi registrano un calo del 62,7% e 4.701 veicoli venduti, le seconde una riduzione del 69,5% con 3.807 veicoli immatricolati. Tendenza simile per i ciclomotori, che registrano un calo del 62,4%, con 532 mezzi venduti.

TOP TEN

CICLOMOTORI

Piaggio Liberty 50 4t 3v

Aprilia Scarabeo 50 2t

Vmoto Cux

Askoll Es1

Beta Rr 50 Motard

Ksr Moto Tr 50 Sm - X E2

Piaggio Vespa Primavera 50 4t

Kymco Agility 50 R16

Piaggio Typhoon

Beta Rr 50 Enduro

MOTOCICLI

Honda Italia SH 150

Honda Italia SH 125

Piaggio Beverly 300 Abs

Yamaha Tmax

Honda Italia SH 300

Yamaha Xmax 300

Kymco Agility 125 R16

Piaggio Liberty 125 Abs

Yamaha Tracer 900

Bmw R 1250 Gs

ANDAMENTO DEL MERCATO

Variazioni di mercato per cilindrata

Fasce di cilindrata Gen-Mar 2019 Gen-Mar 2020 Var % fino a 125 cc. 12.083 9.785 -19,02 da 126 a 200 cc. 4.717 4.269 -9,50 da 201 a 250 cc. 625 575 -8,00 da 251 a 500 cc. 16.023 10.666 -33,43 da 501 a 600 cc. 1.015 1.573 54,98 da 601 a 750 cc. 5.261 4.241 -19,39 da 751 a 1000 cc. 7.575 4.796 -36,69 oltre 1000 cc. 7.601 5.419 -28,71 Totale 54.900 41.324 -24,73

Variazioni di mercato per segmento

Segmento Gen-Mar 2019 Gen-Mar 2020 Var % Custom 1.411 861 -38,98 Enduro 10.085 7.583 -24,81 Naked 9.298 6.624 -28,76 Sportive 1.330 1.168 -12,18 Supermotard 733 488 -33,42 Trial 359 279 -22,28 Turismo 3.721 2.499 -32,84 Altre 39 27 -30,77 Totale 26.976 19.529 -27,61

LE DICHIARAZIONI “Commentare i dati di immatricolazione di questo mese, come siamo soliti, sembra un paradosso in questo momento, ma è necessario farlo perché eravamo in una fase di mercato in crescita e non c’erano segnali negativi all’orizzonte”, ha commentato Paolo Magri Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori). “Tutta la filiera del mondo delle due ruote a motore, a pedale, elettrico, i quadricicli, gli accessori e i caschi sta soffrendo”, prosegue Magri. “I paragoni con i mesi e i periodi dello scorso anno non sono realistici, ma semplicemente inquadrano un momento storico mondiale unico e senza precedenti. Siamo in continuo contatto con le istituzioni per programmare l’attuale ma anche pensare al futuro che dovrà essere di ripartenza con fiducia e forza mai vista prima. Vogliamo e dobbiamo essere positivi e guardare al futuro con ottimismo”.