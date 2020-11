SEGNO MENO L’arrivo della seconda ondata della pandemia ha subito fatto sentire i suoi effetti, anche sul mercato dell’auto. Con i governi di tutta Europa impegnati - in modalità diverse - ad attuare misure di restrizione alla popolazione, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus, le nuove omologazioni sono crollate del 7.8% nel mese di ottobre, invertendo il trend positivo registrato a settembre.

OTTOBRE 2020 Sono questi i dati emersi dal consueto rapporto ACEA (Associazione Costruttori Europei di Automobili), che mettono in primo piano il calo complessivo del mercato dall’inizio dell’anno, pari a -26,8% dall’inizio del 2020, e -7.8% negli ultimi trenta giorni, con quasi un milione di auto omologate in meno. I paesi che hanno registrato i risultati peggiori sono anche quelli maggiormente colpiti dalla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus: Spagna (-21%), Francia (-9.5%) e Germania (-3.6%). In Italia, come abbiamo visto un paio di settimane fa, il calo è stato tutto sommato limitato allo -0.2%, ma va comunque ricordato che le misure restrittive sono scattate più tardi che negli altri paesi.

DA INIZIO ANNO Nell’Unione Europea il calo di vendite è stato globalmente del 26.8%, con quasi tre milioni di immatricolazioni in meno rispetto ai primi dieci mesi del 2019. Il risultato peggiore è stato in Spagna (-36.8%), seguita dall’Italia (-30.9%), dalla Francia (-26.9%) e dalla Germania (-23.4%).

CLASSIFICA Il rapporto ACEA dettaglia - come potete vedere nella tabella qui sotto - la quota di mercato delle singole case costruttrici nel mese di ottobre 2020 (rispetto allo stesso mese del 2019), e nel periodo gennaio - ottobre. Nella pagina online è possibile consultare i dati per singolo paese.