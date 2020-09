AVANTI COSÌ Gli interventi varati dal Governo per dare una scossa al mercato dell’auto cominciano a dare risultati. È questo il primo, positivo commento che arriva da UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, nel suo consueto report mensile sull’andamento del mercato dell’auto in Italia (e che potete trovare completo in calce a questo articolo).

LE DICHIARAZIONI Si tratta però dell’unica nota positiva. Per il resto, continua il periodo nero per l’auto. “I ritmi del rinnovo del parco circolante restano ancora bassissimi”, commenta Michele Crisci, Presidente di UNRAE, “e per raggiungere un livello di mercato normale sarà più che mai necessario proseguire nel solco tracciato nelle ultime settimane con l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni”.

BENE IN AGOSTO Secondo i dati diffusi oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese di agosto sono state immatricolate 88.801 vetture, in linea rispetto alle 89.184 dell’agosto 2019 (-0,5%). Il bilancio di questi primi otto mesi del 2020, però, è impietoso: -38,9%, con 809.655 unità contro le 1.325.704 dello stesso periodo dell’anno precedente. “Il mercato”, prosegue Crisci, “ha reagito positivamente grazie ai recenti innesti normativi che hanno accompagnato molti consumatori alla sostituzione della propria vettura. Questo, nonostante il cambio repentino delle norme in vigore e oltre 15 giorni di inoperatività della piattaforma di Invitalia per i nuovi incentivi abbiano creato inevitabili disagi alla clientela e agli operatori del settore”.

LE PERPLESSITÀ Rimane per UNRAE la forte perplessità circa la suddivisione dei finanziamenti in tre plafond, “dissconnessi dalle reali segmentazioni di mercato”, con il rischio di esaurire rapidamente i fondi per le auto pulite ma più inquinanti (da 91 a 110 g/km di CO2) e di avere forti rimanenze per i modelli più puliti, ma che hanno quote di mercato - e quindi di interesse da parte dei consumatori - più limitate. Bene fa UNRAE a sottolineare un altro nodo spinoso, quello delle infrastrutture: occorre pensare a un piano anche per quelle, sia per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, sia per quelli a idrogeno, e contestualmente a un piano di incentivi all’acquisto per il 2021 e per gli anni a venire.

I DATI DI AGOSTO

ALIMENTAZIONI Calo a doppia cifra per benzina (-17,7%) e GPL (-33,1%), che arrivano a occupare il 36,2% e 6,8% del mercato, mentre cala dell’8,1% il diesel (al 35,3% del totale). Cresce dell’11,9% il metano, con una quota del 2,8% sul mercato totale. Incrementi a tre cifre (grazie agli incentivi) per le auto elettriche ed elettrificate: le ibride salgono al 15% di quota, segnando un + 11,5% negli 8 mesi; le plug-in passano dallo 0,3% all’1,8% (1,2% nell’anno) e le elettriche dallo 0,6% al 2,1% (1,6% negli ultimi otto mesi).

SEGMENTI Buono l’andamento delle utilitarie (B) al 38,2% del totale, delle medie superiori (D) e delle superiori (E), mentre segnaliamo una forte contrazione per il segmento A, che scende al 15% di quota, mentre il segmento alto di gamma (F) e le medie del segmento C che scendono al 32,8% di share. A parte la buona performance dei crossover (+18,4%), dei monovolume grandi (+30,9%) e la tenuta delle station wagon (-1,4%), flessioni sostenute interessano tutte le altre carrozzerie del mercato, con i cali più significativi per multispazio (-47,6%), monovolume piccole (-20,5%) e monovolume compatto (-65,3%). I crossover salgono al 39,5% di quota complessiva, appena 4 punti di distanza dalla vetta, storicamente occupata dalle berline.

EMISSIONI Scendono dell’8,9% in agosto le emissioni medie di CO2 delle nuove immatricolazioni, passando dai 118,9 g/km di un anno fa agli attuali 108,4. Nei primi 8 mesi la riduzione è del 6,6% a 111,8 g/km (-8 g/km).