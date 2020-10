SEGNO PIÙ La situazione sanitaria (in Italia, ma non solo) non è delle migliori, al momento: nella speranza che la pandemia non ci riporti ai mesi passati, il mercato dell’auto comincia a dare i primi, deboli segnali di ripresa, come ci racconta il rapporto di UNRAE per l’Italia, confermato anche dal segno + del settore dell’usato (rapporto Brumbrum.it). Un ulteriore, timido cenno di miglioramento arriva anche da ACEA (European Automobiles Manufacturers Association), che a settembre ha segnato il primo miglioramento dall’inizio dell’anno.

A SETTEMBRE Nel mese di settembre le immatricolazioni di automobili per uso privato sono aumentate del 3,1%, con 933,987 unità vendute. Il mercato europeo complessivo non è messo benissimo, con Spagna (-13,5%) e Francia (-3%) a guidare il trend negativo, mentre Italia (+9,5%) e Germania (+8,4%) mostrano alcuni promettenti segni di ripresa.

DA GENNAIO Nel corso degli ultimi nove mesi, quindi dall’inizio del 2020, il mercato dell’auto in Europa è calato del 28,8%, con sette milioni di auto nuove immatricolate, quasi tre in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’impatto della pandemia è stato davvero rilevante: la Spagna è quella che ha pagato maggiormente l’arrivo del coronavirus, con un calo del 38,3%, seguita dall’Italia (-34,2%), dalla Francia (-28,9%) e dalla Germania (-25,5%).

CLASSIFICA COSTRUTTORI Il rapporto ACEA dettaglia - come potete vedere nella tabella qui sotto - la quota di mercato delle singole case costruttrici nel mese di settembre 2020 (rispetto allo stesso mese del 2019), e nel periodo gennaio-settembre.