GALEOTTO FU IL BREVETTO Della compatta elettrica Volkswagen ID.3 sappiamo ormai tutto o quasi; del SUV a batterie ID.4 siamo in trepida attesa e intanto in Cina saltano fuori le foto del modello ancora più grande della nuova famiglia di auto elettriche di Wolfsburg: ecco a voi la Volkswagen ID 6, così come appare nelle immagini dei brevetti registrate presso il governo cinese e riportate da alcuni siti locali.

ECCOLA DAL VERO Il design è leggermente diverso da quello che si intravedeva nelle ultime foto spia che vi avevamo proposto a dicembre 2020, e si stacca in maniera piuttosto netta da quello della più piccola ID.4. In particolare, la ID.6 rinuncia a un frontale eccessivamente futuristico, per mostrare un'ampia griglia anteriore (forse finta): un contrasto netto con l'assenza di prese d'aria che invece caratterizza altri EV contemporanei.

DIVERSA DAL CONCEPT Spigoli accentuati danno forza al frontale, mentre linee sinuose alleggeriscono la fiancata. Le maniglie delle portiere posteriori rivelano che la soluzione dell'apertura scorrevole - vista nel concept ID Roomzz - è stata abbandonata, come pure l'adozione di telecamere esterne in sostituzione degli specchi retrovisori (una cosa frequentissima, nel passaggio da concept a prodotto).

POTENZA E AUTONOMIA Pur senza alcuna conferma ufficiale, quello che ci si aspetta di trovare sotto al cofano è una coppia di motori elettrici in grado di fornire una trazione integrale. E se una versione con circa 300 CV di potenza e 450 Nm di coppia è data come molto probabile da diverse fonti, sembra che la gamma prevedrà anche una ID.6 più potente, con 410 CV. Parimenti di parla di due diversi pacchi batteria, da 77 e 111 kWh, in grado di offrire autonomie di 450 o 600 chilometri.

QUANDO ARRIVA Destinato a debuttare nelle concessionarie proprio in Cina nel 2022, per raggiungere successivamente i mercati occidentali, il SUV elettrico a 7 posti di casa VW dovrebbe venire presentata ufficialmente entro la fine dell'anno. Ma vista la fuga di notizie non ci stupiremmo se la Casa decidesse di anticipare il reveal. Stay tuned!