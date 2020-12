ARRIVA IL SUV ELETTRICO TAGLIA XL Spinge forte sul pedale dell’acceleratore l’elettrificazione della gamma da parte di Volkswagen e lo dimostrano le nuove foto spia che hanno catturato un prototipo della ID.6, il futuro SUV a zero emissioni della Casa di Wolsburg. Teatro delle prove, le immancabili strade innevate della Scandinavia e compagna di viaggio una ID.4 ancora camuffata. Dalle immagini si può capire che le dimensioni sono di taglia XL, l’abitacolo prevede tre file di sedili o, nella versione a cinque posti, un grande bagagliaio. All'inizio, il nuovo modello sarà prodotto in Cina e commercializzato per il mercato locale a partire dal 2022, successivamente l'auto raggiungerà anche le coste europee e gli Stati Uniti.

LO STILE SI ISPIRA ALLA PIÙ PICCOLA ID.4 Basato sulla piattaforma MEB dedicata ai modelli elettrificati, nella sua versione definitiva la nuova Volkswagen ID.6 avrà uno stile che non sarà molto diverso dalla più piccola ID.4. Modificando alcuni piccoli dettagli nella parte anteriore o posteriore, il nuovo modello sarà fondamentalmente una versione allungata di quest'ultima, sebbene con differenze estetiche sufficienti per consentirne la commercializzazione come esemplari appartenenti a segmenti diversi.

PRIMA IN CINA POI EUROPA E STATI UNITI La ID.6 è stata presentata per la prima volta al Salone di Shanghai nell'aprile 2019 come Volkswagen I.D. Roomzz. Dalle notizie trapelat3 finora, il modello di serie sarà un SUV familiare con porte scorrevoli anteriori e posteriori con apertura controvento. DUE MOTORI E TRAZIONE INTEGRALE Avrà una gamma un po’ più semplificata rispetto a quella della ID.4, poiché sarà disponibile solo in una configurazione bimotore, a trazione integrale, senza versioni monomotore e trazione posteriore come invece la ID.4. Il nuovo modello a 7 posti avrà due motori elettrici con due livelli di potenza disponibili, 300 CV (225 kW) e 410 CV (300 kW), e due pacchi batteria, 77 e 111 kWh, in grado di offrire un’autonomia rispettivamente di 450 e 600 chilometri.