IN ARRIVO UN SUV ELETTRICO? Volkswagen è uno fra i gruppi più attivi e impegnati degli ultimi tempi, capace di proporre nuove tecnologie e facendo notevoli progressi tanto nell’ambito dei veicoli ibridi o a zero emissioni, quanto in quello dei modelli ad alte prestazioni. Ne sono esempio la nuova ID.3 e la nuova Tiguan R, due auto, obbiettivamente, agli antipodi. Nonostante i progressi impressionanti durante questo anno così difficile, sembra che Volkswagen non ne abbia abbastanza. La prova? Una foto che immortala il lato B di un misterioso SUV taglia XL è appena trapelata dal quartier generale di Wolsburg. Ma questa immagine è parte integrante di materiale per la stampa della spagnola Seat, relativo al suo nuovo centro europeo di collaudo motori, una struttura frutto dell’investimento di circa 35,7 milioni di dollari. Per quanto abbia notevole importanza per l’indotto e per le persone che ci lavorano, la foto è molto interessante anche per quello che ci mostra molto da vicino.

IL MISTERO SI INFITTISCE Siamo dell’opinione che questo potrebbe essere un modello inedito della Casa spagnola piuttosto che di VW, ma il SUV tanto mimetizzato ha alcuni elementi di stile che ci fanno pensare sia proprio una Volkswagen. Per prima cosa, i fanali posteriori sembrano avere la forma affusolata che si vede sulla Volkswagen Atlas, tranne per il fatto che pare abbiano il profilo luminoso che corre per tutta la larghezza della coda. Inoltre, le ruote hanno un design simile ad altri modelli di VW, tuttavia potrebbero trovare collocazione anche su una Seat o un’Audi, sebbene quest'ultima ipotesi sia piuttosto improbabile. Possiamo anche vedere un profilo famigliare che caratterizza i parafanghi posteriori e una rientranza del portellone, che dà credito alla nostra teoria di essere davanti a un modello marchiato Volkswagen. In ogni caso, qualunque sia l'azienda a cui appartiene, questo specifico esemplare non sembra essere completamente elettrico. Quello che possiamo vedere è che ci sono finti terminali di scarico che suggeriscono la presenza di un motore a combustione interna e non è escluso che possa avere la trazione integrale. Altri dettagli mostrano la presenza di un tetto panoramico in vetro.

QUELL’INDIZIO DICE MOLTE COSE Ma c’è un elemento fondamentale a suggerirci che siamo sulla strada giusta e che ci potrebbe confermare di che veicolo si tratta. Se osservate la zona vicino allo specchietto retrovisore, potete scorgere il profilo rialzato che corre sul cofano e questo ci porta dritto dritto all’ipotesi più concreta, ovvero che questo è un prototipo marciante del concept SMV, in pratica un SUV elettrico a grandezza naturale pronto per lo sviluppo del modello definitivo. Anche la porzione più arretrata del lunotto sembra rispecchiare quella del concept, così come lo spoiler sul tetto. Pur non avendo la sfera di cristallo per vedere il futuro, siamo convinti della nostra ipotesi. Non ci resta che aspettare qualche mese per avere conferme (o smentite), quando arriveranno maggiori dettagli su questo nuovo maxi SUV e il suo powertrain.