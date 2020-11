TIGUAN R IN CIFRE Dopo il lancio delle versioni di Volkswagen Tiguan più tranquille, la Casa di Wolfsburg schiera il più potente dei suoi SUV compatti. Si aprono gli ordini per la Volkswagen Tiguan R 2021, che mette sul piatto un quattro cilidnri benzina turbo TSI con 320 CV e 420 Nm di coppia tra 2.100 e 5.350 giri/minuto. Il sound è esaltato dallo scarico a 4 terminali e può ulteriormente migliorare con l'impianto opzionale firmato Akrapovic.

IL CONTROLLO DI STABILITÀ SI PUÒ SPEGNERE La velocità massima è di 250 km/h e per far fronte alle prestazioni complessive l'equipaggiamento tecnico comprende freni maggiorati da 18 pollici con pinze dei freni blu, ammortizzatori adattivi a controllo elettronico, assetto ribassato di 10 mm e lo specifico driving mode aggiuntivo R, con pulsante di attivazione dedicato sul volante. Il cambio è l'automatico a doppa frizione e sette rapporti DSG, comandabile anche tramite ampie leve dietro al volante, e il controllo di stabilità ESC è disattivabile.

DEBUTTA IL TORQUE VECTORING Per esaltarne l'agilità, debutta su Tiguan R 2021 il nuovo sistema di trazione integrale 4MOTION con torque vectoring R-Performance, che non si limita a distribuire la potenza motrice tra l'assale anteriore e quello posteriore, ma anche in modo variabile tra le ruote posteriori sinistra e destra, così da aiutare l'auto a risultare più duttile e precisa tra le curve.

INTERNI, DOTAZIONI E PREZZO L'equipaggiamento di serie prevede una specifica caratterizzazione estetica, che tocca paraurti, calotte degli specchietti esterni in cromo opaco, diffusore posteriore, passaruota e cerchi in lega Misano da 20 pollici. E negli interni la Tiguan R si distingue per i sedili sportivi con poggiatesta integrato, per la strumentazione digitale con cronometro e per le finiture specifiche. Gli elementi decorativi sono retroilluminati, come pure il logo R sul fianchetto davanti alle portiere anteriori, mentre la pedaliaera è in acciaio inossidabile. Il prezzo della nuova Tiguan R in Germania è di 56.703,53 euro e tra le dotazioni a richiesta figurano cerchi opzionali da 21 pollici e il pacchetto di design Black Style, con parti aggiuntive a finitura nera.