TIGUAN RESTYLING TRA MOTORI, PREZZI, ALLESTIMENTI

Numerose nuove soluzioni e una certezza: Tiguan MY 2020 costa esattamente come prima, anche dopo sia essere passata dal salone di bellezza, sia aver fatto spesa di accessori tecnologici. Listino prezzi cioè sempre a partire da 31.150 euro: ordini aperti, consegne da ottobre. Il facelift del terzo SUV sulla scala gerarchica Volkswagen (prima di T-Cross e di T-Roc e dopo il patriarca Touareg) conserva le meccanica e l'aspetto del modello nato nel 2016, ma evolve sotto ogni profilo (altrimenti, quale il senso di un restyling). Convinti del veicolo e indecisi su quale versione? Facciamo ordine.





Un solo propulsore a benzina, uno solo anche turbodiesel, ma entrambi declinati in due livelli di potenza. Il 1.5 TSI 130 cv rappresenta la porta di ingresso al mondo Tiguan e strizza l'occhio a chi dell'auto fa un impiego non troppo intensivo e prevalentemente cittadino, il più prestante 1.5 TSI 150 cv aggiunge un pizzico di brio alla guida, in più è moltiplicato in più di una versione (vedi sotto). Sponda gasolio: al lancio, il 2.0 TDI 122 cv per ridurre al minimo i costi di esercizio, e al tempo stesso godere delle proprietà di tiro di un 4 cilindri diesel di ultima generazione, il più competitivo 2.0 TDI 150 cv come strumento ideale per l'utilizzo prevalentemente autostradale. Il 2.0 TDI biturbo da 200 cv, la versione ibrida plug-in, infine la bollente Tiguan R (300 cv) si uniranno alla compagnia soltanto successivamente.

Tiguan 1.5 TSI 130 cv solo con cambio manuale a 6 marce, Tiguan 1.5 150 cv invece disponibile sia con cambio meccanico, sia con cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Simile l'offerta trasmissioni del 2.0 TDI: variante da 122 cv solo manuale, step da 150 cv (l'unico provvisto in opzione anche di trazione integrale 4MOTION) solo automatica DSG. De gustibus non disputandum est, ma il doppia frizione Volkswagen è una delle poche sicurezze della vita.

LIFE La versione entry level prende ora il nome di Volkswagen Tiguan Life. E include di serie (si prenda nota degli ADAS):

Cerchi in lega da 17 pollici

Fari a LED

Vetri posteriori oscurati

Climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot

Radio Composition con schermo touch da 6,5 pollici e Online Connectivity Unit (OCU)

Servizi We Connect Plus per 1 anno

Cruise control adattivo ACC

Assistente attivo al mantenimento di corsia Lane Assist

Front Assist con frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti -

Assistente al cambio di corsia Side Assist Plus

Assistenza all’uscita dal parcheggio Rear Traffic Alert

Protezione degli occupanti PreCrash anteriore e posteriore



ELEGANCE Il secondo livello si chiama Tiguan Elegance, e a Tiguan Life aggiunge:

Cerchi in lega da 18 pollici

Dettagli esterni cromati

Fari LED Matrix IQ.LIGHT

ACC predittivo

Assistente al parcheggio Park Assist

Telecamera posteriore di parcheggio

Illuminazione interna a colori

Apertura e chiusura automatiche del portellone posteriore

Comando portiere e accensione senza chiavi Keyless

Navigatore Discover Media con schermo touch da 8 pollici, OCU e Streaming&Internet

Strumentazione digitale Digital Cockpit da 10,25 pollici

App-Connect Wireless per Apple CarPlay e Android Auto

Rilevamento segnaletica stradale Dynamic Road Sign Display





R-LINE Infine, il top di gamma. Volkswagen Tiguan R-Line significa (in più rispetto a Tiguan Elegance):

Cerchi in lega da 19 pollici

Dettagli esterni neri

Interni R-Line e sedili sportivi con poggiatesta integrati

Volante sportivo rivestito in pelle con comandi touch



Listino dunque a partire da 31.150 euro, spesa massima (optional esclusi) di 44.900 euro. Di seguito, i prezzi di ogni singola versione. Dopodiché, a voi la scelta.