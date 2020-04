Michele Perrino Pubblicato il 15/04/2020 ore 19:02

TIGUAN R: UN'ALTRA NOVITÀ IN VOLKSWAGEN

Nonostante il blocco a causa del Coronavirus, in casa Volkswagen prosegue senza sosta il lavoro di sviluppo di nuovi modelli. Dopo aver visto il nuovo Tiguan 2021, e la sua versione plug-in hybrid, Tiguan GTE, oggi tocca nuovamente alla versione sportiva del SUV Volkswagen, Tiguan R, avvistato nei test sul mitico tracciato del Nürburgring dopo i primi avvistamenti dello scorso inverno.

IL SUV DI WOLFSBURG SEMBRA PRONTO

La Tiguan R che si esercita sul tracciato tedesco sembra pressoché pronta al debutto. Cerchi di generose dimensioni (probabilmente da 20''), i paraurti bombati, lo spoiler posteriore e i due scarichi di forma ovale alle estremità del posteriore la dicono lunga sulla sua indole. Il motore dovrebbe essere il 2.0 litri turbo che equipaggia anche altri modelli della casa (vedasi la Golf R avvista sempre al 'Ring), capace di oltre 300 CV e abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce, naturalmente con sistema di trazione integrale.

QUANDO ARRIVA?

Nova Tiguan sembra pronta, ma l'emergenza Coronavirus ha certamente messo i bastoni tra le ruote in casa Volkswagen. Se è slittata la presentazione della Golf R, prevista inizialmente per luglio, in occasione del Festival of Speed di Goodwood, appare evidente come anche le sorti del SUV sportivo di VW siano in bilico. Forse riusciremo a vederlo a fine anno, pronto per le consegne nei primi mesi del 2021. Ma per dirlo con certezza dovremo aspettare l'evolversi della situazione.