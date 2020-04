LA NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN PHEV 2021

LANCIO CONFERMATO Da Wolfsburg arriva la conferma, entro fine 2020 vedremo debuttare la nuova Volkswagen Tiguan fresca di facelift. E già dall'inizio del 2021 la versione ibrida plug-in del SUV di medie dimensioni affiancherà le altre ricaricabili del marchio: la Passat GTE che abbiamo provato di recente, la Golf GTE e la Touareg R da 462 CV. La denominazione più probabile è Volkswagen Tiguan GTE ed è certo che, nonostante il precedente della Touareg R, l'ibrida rcaricabile sarà un modello distinto dalla Volkswagen Tiguan R.

SOLO COINCIDENZE? Il dubbio che GTE e R potessero essere la stessa macchina ci era venuto allorché i nostri 007 avevano catturato le prime foto spia di una Tiguan con quattro tubi di scarico: un particolare che identificava chiaramente la Tiguan R. Ma un altro dettaglio non tornava: il prototipo delle foto aveva pinze freno di colore blu, come la Passat GTE (foto più in basso): un depistaggio? Una coincidenza? Oppure l'indizio che R e GTE erano la stessa macchina?

LA R È LA R Le ultime informazioni di cui siamo entrati in possesso fugano ogni dubbio e danno per certo il contrario: Volkswagen Tiguan plug-in hybrid e Tiguan R viaggiano su binari ben distinti e faranno entrambe la loro comparsa nei listini del marchio nel corso del prossimo anno. Per il modello più sportivo non abbiamo aggiornamenti e in attesa di conferme o smentite ufficiali restano valide le ipotesi formulate in occasione dell'anteprima sulla Tiguan R, secondo cui, sotto al cofano, ci si potrebbe aspettare un 2,0 litri a benzina da 300 CV e 410 Nm. Ma come sarà fatta la Tiguan GTE plug-in hybrid?

LA SCHEDA TECNICA PRESUNTA Ancora non ci sono informazioni ufficiali rigaurdo alle prestazioni. Si sa però che la nuova arrivata condividerà la piattaforma MQB della Skoda Octavia RS 2020 e potrebbe quindi ereditarne anche il motore. Se così fosse, sotto al cofano della Tiguan troveremmo il quattro cilindri a benzina TSI da 1,4 litri e 150 CV accoppiato a un motore elettrico da 115 CV, a dare 245 CV e 400 Nm di coppia complessivi.

UNA STIMA DELLE PRESTAZIONI Con queste credenziali e al netto della maggiore sezione frontale rispetto alla Octavia RS, stimiamo che la velocità massima potrebbe essere di circa 220 km/h e per lo sprint da 0 a 100 km/h potrebbero bastare 7,5 secondi. La batteria agli ioni di litio sarebbe da 13 kWh, per un'autonomia nella guida a emissioni zero non lontana dai 60 km.

DIMENSIONI E BAGAGLIAIO Le dimensioni della Tiguan (ora di 4,49 x 1,84 x 1,63 m) dovrebbero consentire una disposizione efficace e razionale della meccanica - la batteria in primis - con minime o nulle ricadute sulla praticità: non ci si aspettano cambiamenti nell'abitabilità degli interni ed è molto probabile che anche l'attuale capacità del bagagliaio rimanga inalterata (da 520 a 615 litri con il divanetto posteriore scorrevole e fino a 1.655 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori).

IPOTESI SUL PREZZO Nessuna indicazione ufficiale riguardo al prezzo, ma è indubbio che la GTE è destinata a posizionarsi ai vertici della gamma Tiguan, che al momento vedono svettare la 2.0 BiTDI a gasolio da 239 cavalli e oltre 50.000 euro. Non è difficile immaginare per la plug-in hybrid un listino che le si avvicini, mentre la tiguan R dovrebbe posizionarsi ancora un gradino più in alto.