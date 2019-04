Autore:

Emanuele Colombo

VOLKSWAGEN TIGUAN R Dopo il debutto allo scorso salone di Ginevra della Volkswagen T-Roc R da 300 CV, ora tocca alla sorella maggiore fare la voce grossa. Ed ecco che i nostri fotografi in giro per il mondo sono riusciti a catturare le prime immagini, prive di qualunque camuffatura, di quella che dovrebbe essere la nuova Volkswagen Tiguan R.

SOTTO MENTITE SPOGLIE Le foto non mostrano ancora una caratterizzazione estetica spinta, che verrà probabilmente aggiunta in seguito tramite fascioni, minigonne e cerchi dedicati. Di fatto la camuffatura qui non serve, visto che la R è travestita da ordinaria Volkswagen Tiguan R-Line. I quattro tubi di scarico lasciano però intuire che Clark Kent sia in grado di strasformarsi in Superman, all'occorrenza.

DEBUTTO A FRANCOFORTE? Quando possa debuttare la versione sportiva del SUV compatto tedesco non è dato sapere, per certo, ma sappiamo che è sulla rampa di lancio e non ci stupiremmo se la cornice scelta per l'evento fosse il prossimo salone di Francoforte, in scena dal 12 al 22 settembre 2019. Ma come sarà la più sportiva delle Tiguan?

LA SCHEDA TECNICA La targhetta 4motion apposta sul portellone non è messa lì per caso: la Volkswagen Tiguan R conserverà certamente la trazione integrale. Sul motore, se sotto al cofano della Tiguan R-Line troviamo il diesel biturbo 2.0 BiTDI da 240 CV della Skoda Kodiaq RS, per la Tiguan R non rimane che il 4 cilindri a benzina da 2.0 litri e 300 CV e 410 Nm, già visto su Golf R e T-Roc R.

SCUSI, QUANTO FA? Per la trasmissione si parla ovviamente del cambio a doppia frizione DSG 7 a sette marce. Non dovrebbe mancare un sistema di sospensioni a controllo elettronico, una completa serie di sistemi di assistenza alla guida e i consueti driving mode, con una specifica modalità per la guida più sportiva. Massa e ingombri della Tiguan R dovrebbero però penalizzare le prestazioni rispetto alla sorellina T-Roc ed è dunque difficile che la vedremo eguagliare lo 0-100 in 4,9" e i 250 km/h di velocità massima.

IPOTESI SUL PREZZO Più elevato, di certo, sarà il prezzo, che visti i listini della casa di Wolfsburg potrebbero vedere la Volkswagen Tiguan R in una finestra che va da 55.000 a 60.000 euro. Ma sia chiaro, qui siamo per ora nel campo delle ipotesi. Così come è un'ipotesi che, dopo un eventuale presentazione a Francoforte, la Tiguan R possa essere messa in vendita entro la primavera del 2020. Si accettano scommesse.