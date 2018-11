Autore:

Lorenzo Centenari

SUV IN BLACK Il nero snellisce, e non solo i fianchi di una donna. Oggi che il pubblico professa il proprio amore per i (sub)compact Suv, anche un'auto come Volkswagen Tiguan - che della categoria fa parte per un pugno di centimetri - indossa l'abito scuro per nascondere i chili di troppo. Tiguan aggiunge al carrello il pacchetto "Black Style" R-Line: eleganza in tinta con lo spirito sportivo. Sovrapprezzo di 3.365 euro sugli allestimenti Comfortline e Highline, lo sbarco in Italia è questione di giorni.

TIRATA A LUCIDO Ordinabile in combinazione con le colorazioni esterne Mother-of-Pearl-Effect Oryx WhitePure White, Indium Grey Metallic e Pearl-Effect Deep Black, il kit "Black Style" include cerchi in lega da 19 pollici con design Sebring, paraurti sportivi, inoltre cornici di portiere, prese d'aria, e calotte specchi in nero lucido, proprio come spoiler posteriore e barre al tetto. Vetri posteriori oscurati e volante sportivo R-Line completano la customizzazione in chiave Black. La ciliegina sulla torta? I cerchi da 20 pollici nero Suzuka, ma servono altri 490 euro.