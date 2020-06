NUOVA ARTEON Ha stupito tutti, andando ben oltre quello che ci si aspettava dal classico restyling di metà carriera. Parliamo di Volkswagen Arteon, arrivata persino in versione Shooting Brake. E neanche ha fatto in tempo ad uscire, che già siamo alle prese con i primi render. Eccone uno.

SE PIACE 3 PORTE Ad occuparsi della Arteon Shooting Brake 2021 è stato X-Tomi Design. Lo stile generale dell'auto è stato mantenuto ma mancano... due portiere. Quelle anteriori sono state ingrandite, così come i vetri dei finestrini e della parte posteriore dell'abitacolo: l'auto adesso risulta un po' più corta rispetto all'originale (qui sotto).

LA VERSIONE R Oggetto della modifica da parte di X-Tomi Design è in particolare il modello top di gamma, la Arteon R, versione da 320 CV equipaggiata con cerchi da 20'' e tanti altri squisiti dettagli, tutti votati alle prestazioni e al look sportivo. Meglio che a lei, le 3 porte non potevano calzare...