TIRATURA LIMITATA La lussuosa berlina Volkswagen si arricchisce di una nuova versione, che verrà prodotta in soli 250 esemplari, e che mette in risalto le doti dinamiche e di comfort della granturismo tedesca. La Volkswagen Arteon R-Line Edition sarà disponibile con cinque motorizzazioni, tre diesel e due benzina.

ESTETICA RAFFINATA Disponibile nella colorazione esclusiva Moonstone Grey con tetto nero, la Arteon R-Line Edition ha cerchi in lega Rosario da 20 pollici e vetri posteriori oscurati. All’interno spiccano i rivestimenti in pelle Nappa e luci ambientali a colore variabile; di serie il pacchetto Winter con il riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori. Il sistema di infotainment Discover Pro offre il navigatore, l’hotspot wifi, comandi a controllo vocale, radio DAB+ e cruscotto digitale. Senza chiave l’accesso alla vettura, così come l’accensione del motore.

ADAS Sul fronte degli aiuti alla guida, la macchina arriva dotata di telecamera a 360°, Park Assist per facilitare le manovre di parcheggio, mantenimento di corsia e rilevamento della segnaletica stradale, frenata d’emergenza e cruise control adattivo. La dotazione si completa con i fari a LED con luci dinamiche di svolta e controllo automatico degli abbaglianti.

MOTORI La gamma delle motorizzazioni si apre con il due litri turbo benzina 2.0 TSI da 190 CV e trazione anteriore. In alternativa, sempre a due ruote motrici, il 2.0 TDI con uguale potenza da 190 CV. Passando alla trazione integrale, tre sono le scelte disponibili: il 2.0 TDI nelle versioni da 190 e 240 CV, e il 2.0 TSI da 272 CV. Per tutte, di serie il cambio automatico doppia frizione a sette rapporti DSG. Le versioni più potenti hanno di serie le sospensioni adattive DCC (optional per gli altri tre motori).

QUANDO ARRIVA La Arteon R-Line Edition è ordinabile già da oggi, con le consegne che cominceranno a febbraio. Il prezzo di lancio (in Germania) per il modello 2.0 TSI da 190 CV è di 55.970 euro.