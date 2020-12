AVANTI IL PROSSIMO Continua l’offensiva elettrica di Volkswagen (e le altre case del gruppo tedesco), che amplia quest’oggi la sua gamma con la versione ibrida plug-in del best-seller Tiguan, annunciata lo scorso mese di luglio in occasione del facelift di metà carriera.

POWERTRAIN Come per molti altri modelli ibridi di Wolfsburg, anche Tiguan eHybrid è mosso da un 1.4 benzina da 156 CV e 250 Nm di coppia abbinato a un’unità elettrica da 110 CV e 250 Nm. Quando lavorano insieme nella modalità GTE (da attivare manualmente), i due propulsori erogano una potenza complessiva di 245 CV e 400 Nm di coppia. Il solo propulsore elettrico, abbinato alla batteria da 13 kWh alloggiata sotto i sedili posteriori, permette di muoversi a zero emissioni per 50 km (omologati nel ciclo WLTP). La ricarica può essere effettuata da casa, alla presa da 2,3 kW, oppure a una colonnina pubblica o una wallbox da 3,6 kW. I consumi dichiarati (nel ciclo NEDC) sono di 1,5 l/100 km, con emissioni di CO2 38 g/km.

ALLESTIMENTI Volkswagen Tiguan eHybrid è disponibile negli allestimenti Life, Elegance e R-Line. Di serie per tutti il cruscotto digitale (con differenti modalità grafiche in base al driving mode selezionato), il condizionatore a tre zone Climatronic con comandi touch, volante multifunzione in pelle con palette per il cambio DSG a sei marce, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17 pollici e mancorrenti sul tetto. Ancora, di serie il mantenimento attivo di corsia, sensori di pioggia per i tergicristalli e luci anteriori a LED.

PREZZI Il listino ufficiale per l’Italia non è ancora stato comunicato, e aggiorneremo questa pagina non appena sarà disponibile. Per il momento, sappiamo che l’allestimento base Life di Tiguan eHybrid verrà commercializzato in Germania a 42.413 euro (con IVA al 16%, esclusa messa in strada).