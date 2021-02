ELETTRICA SUPERSPORT Mini-ripasso: Cupra è il marchio spagnolo del Gruppo Volkswagen che sta sfornando auto e SUV sportivi, ne sono l'esempio Cupra Formentor, Ateca e Leon. La prossima creazione è el-Born, compatta elettrica che condivide la piattaforma MEB con Volkswagen ID.3. Talmente pepata, el-Born, da equipaggarsi anche di una speciale funzione Boost.

PER SORPASSI SUPER Stando alle anticipaizoni, la funzione Boost sarà disponibile attraverso un pulsante e permetterà di avere un incremento di potenza di breve durata, per aiutare durante i sorpassi o togliersi il gusto di... far mangiare la polvere all'avversario di turno nelle sfide da semaforo a semaforo in stile Fast&Furious.

LA POTENZA È NULLA SENZA CONTROLLO Ma come recitava un celebre spot di pneumatici alcuni anni fa, la potenza è nulla senza controllo. El-Born sarà perciò dotata anche di sospensioni DCC Sport - Dynamic Chassis Control Sport - che promettono una dinamica di guida profondamente diversa rispetta a quelle della cugina ID.3. Alle sospensioni sportive, poi, si aggiungono sterzo e freni modificati, all'altezza dell'intera esperienza di guida. E a quanto pare, non è finita qui: da Wayne Griffiths, presidente Cupra, la promessa di versioni di el-Born ancora più potenti...