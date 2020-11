NEW DEAL La curiosità si taglia col coltello. Basta il nome, Formentor, come lo scorcio più spettacolare dell'isola di Maiorca. E il cognome, Cupra, secco come ''Cobra'' e dallo stemma che è tutto un programma. Serve coraggio, in tempi come questi, per gettare nella mischia un nuovo brand. Volkswagen Group lo ha fatto e merita applausi scroscianti: per il gesto e soprattutto per un SUV coupé che genera emozioni anche a motore spento. Cupra Formentor primo modello ''native'' di una marca che è già trendy ancora prima di aver terminato le presentazioni di ordinanza. Bella la è senz'altro, Formentor. E in strada? Ecco, in video, il nostro primo test di conoscenza.

EL DIABLO Sotto le nostre grinfie è il top del top, ovvero Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 4Drive VZ, l'ultima sigla leggasi ''Veloz'', e ho detto tutto. Sotto il cofano un 2 litri turbo benzina da 310 cv di potenza, 400 Nm di coppia e un sound che mette i brividi. Perché anche un 4 cilindri, pur con l'aiutino di tecniche foniche, può maturare una voce da macho. Le performance rispecchiano il timbro: 0-100 km/h in 4 secondi e 9, velocità massima di 250 km/h. Forza a volontà, ma anche tenuta: cinque modalità di guida (traccia bonus ''Cupra'' inclusa), un carattere che cambia in base al mood di chi siede al volante. E quante soluzioni tecnologiche, all'interno. Per sapere tutto, ma proprio tutto, di Cupra Formentor, compresi prezzi, allestimenti ed accessori, non resta che cliccare Play e farsi un'idea propria. Ah, sfoglia la nostra personale fotogallery: Formentor come non l'hai ancora vista...