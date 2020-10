UNA FORMENTOR ESPLOSIVA Cupra, la neonata emanazione sportiva di Seat, ha deciso di sfoderare l’artiglieria pesante e dopo la Formentor con il quattro cilindri 2.0 litri turbo benzina da 310 CV, affonda decisamente il piede sull’acceleratore con la Formentor 2021, che tradotto dallo spagnolo, significa performance a un livello ancora superiore. Il futuro modello di punta della vivacissima Casa spagnola, che affiancherà quello attuale e le versioni diesel o benzina più tranquille, è stato pizzicato durante i test al Nürburgring per nulla mimetizzato. Quindi, dopo la versione meno performante – se oltre 300 cavalli, 250 km/h e 0-100 in 4,9 secondi non dovessero bastarvi – Cupra sta confezionando un’altra bella sorpresa per i suoi nuovi estimatori. Naturalmente, la speranza è di fare nuovamente sold out, come accaduto in Italia lo scorso luglio per il modello di lancio, che dopo 15 giorni dall’apertura degli ordini aveva già esaurito gli esemplari per il nostro mercato.

AGGIUNGI UN CILINDRO AL MOTORE Per mettere più pepe alla ricetta del loro SUV coupé, ai tecnici del reparto R&D spagnolo è venuto spontaneo pescare nell’immenso paniere di Casa Volkswagen e per mettere nero su bianco le loro “bellicose” intenzioni, hanno bussato alla porta dell’Audi RS Q3. Il SUV compatto dei quattro anelli monta il 5 cilindri turbo-benzina di 2,5 litri, capace di erogare la bellezza di 400 CV e raggiungere la soglia dei 160 CV/litro. Niente male per un modello a ruote alte.

CAMBIA ANCHE FUORI Detto di quanto troveremo sotto il cofano, bisogna aspettarsi modifiche anche esternamente, per esempio all’anteriore dove compariranno delle prese d’aria più ampie per far respirare meglio il motore. Ma per ora, le coppie di tubi di scarico montati diagonalmente nella parte posteriore sono gli unici dettagli visibili che rivelano l'esistenza del cinque cilindri sotto il cofano. Dal “reparto corse” Cupra, per ora è tutto, ma aspettatevi novità entro breve poiché il SUV sportivo spagnolo è quasi pronto e per chiudere il quadro mancano solo data di lancio e listino prezzi.