RECORD Sono passate solo due settimane da quando lo scorso 8 luglio Wayne Griffiths, presidente Cupra, ha aperto il pre-booking online dell’esclusiva Launch Edition di Cupra Formentor. E in Italia sono bastati meno di 15 giorni per registrare il sold-out del SUV ad alte prestazioni del marchio spagnolo. “Formentor, il primo modello nativo Cupra, rappresenta la chiave di volta nel nostro obiettivo di conquistare gli appassionati di auto in tutto il mondo. Dopo l'inaugurazione del Cupra Garage e la presentazione della famiglia Cupra Leon, Formentor segna l'inizio di un percorso entusiasmante e diventerà un pilastro del marchio”, esclama Griffiths.

LAUNCH EDITION Formentor è il primo modello realizzato interamente da Cupra e viene prodotto nello stabilimento catalano di Martorell. La versione Launch Edition è equipaggiata con un 2.0 TSI turbo benzina che sviluppa una potenza massima di 310 CV e una coppia di 400 Nm. Trazione integrale 4Drive, cambio automatico DSG a 7 rapporti. Le performance si preannunciano interessanti: 0-100 km/h in 4,9 secondi e velocità massima di 250 km/h. A livello estetico Formentor Launch Edition si distingue per l’esclusiva tinta Petrol Blue opaco, che ben si sposa con i cerchi in lega Machined Exclusive da 19” Sport Black Copper, che a loro volta incorniciano pinze freno Performance Brembo color rame. La vocazione sportiva di Formentor è inoltre sottolineata da soluzioni che ne esaltano il carattere racing, come lo spoiler posteriore e l’estrattore che ingloba i quattro grandi terminali di scarico.

SPORTIVA FINO AL MIDOLLO Il design grintoso degli esterni si combina a un abitacolo a misura di pilota che comprende sedili sportivi rivestiti in pelle Petrol Blue e con regolazione elettrica, a cui si aggiungono dettagli color rame ed elementi in alluminio scuro spazzolato. Il volante invece dispone di un apposito pulsante di avviamento e di un tasto specifico per la selezione della modalità di guida Cupra. L’infotainment di bordo si basa infine su uno schermo touch da 12” incastonato all’interno della plancia. Cupra Formentor è un modello disegnato e progettato per il futuro, e al 2.0 TSI della Launch Edition si affiancano i tradizionali motori termici Diesel e benzina, disponibili in vari livelli di potenza e accompagnati anche da una versione ibrida plug-in. La fase iniziale di prenotazione sulla piattaforma online resterà attiva fino al prossimo 16 agosto con la possibilità, per i clienti interessati, di accedere alla (lunga) lista di attesa.