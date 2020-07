FORMENTOR IN VIDEO La nuova Cupra Formentor, SUV-coupé ibrido plug-in del brand sportivo che fa capo a Seat, ha in mano tanti assi da giocare: dimensioni, tecnologie e linee alla moda in primis. Potremmo avere la tentazione di dire che di lui sappiamo già tutto, visto che gli ordini sono aperti ormai dallo scorso 8 luglio. Ma forse c'è ancora qualche cosa da scoprire. Ecco perché, direttamente dalla Casa spagnola, arriva un nuovo video che mostra l'auto a 360°.

COM'È FATTA Compatto, con i suoi 4,45 metri di lunghezza, 1,84 m di larghezza e 1,51 m di altezza, Formentor ha un frontale di taglio sportivo, scolpito da grandi prese d'aria e dai gruppi ottici Full LED, a cui si aggiungono i fari fendinebbia di forma circolare. Posteriormente i fanali sono collegati visivamente da una linea luminosa sulla falsariga del Coast-to-coast già visto sulla nuova Seat Leon, come vi abbiamo raccontato nella nostra prova su strada. Quattro i terminali di scarico a delimitare l'ampio estrattore.

GLI INTERNI All'interno, luci di benvenuto e di sicurezza avvisano il conducente in circostanze di pericolo e l'interno è caratterizzato da sedili sportivi avvolgenti di serie, touchscreen panoramico da 12” con sistema di navigazione, plancia in tonalità Petrol Blue con doppie impunture color rame e volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida integrati.

DETTAGLI RACING Ma il SUV-coupé spagnolo punta molto sulla dinamica di guida, con ambizioni di sportività sottolineate dai cerchi in lega Machined da 19” con dettagli in colore rame e freni Brembo da 18” con finiture in rame a contrasto inclusi nella dotazione di serie. Il motore ibrido plug-in da 245 CV e 400 Nm di coppia (e una batteria da 13 kWh per 50 km di autonomia nella guida elettrica) è accoppiato al cambio a doppia frizione DSG a sette marce e trazione integrale 4Drive. Non manca una versione 2.0 litri benzina TSI da 310 CV e 400 Nm, sempre a trazione integrale.

DICE IL COLLAUDATORE “Formentor vanta un’agilità inedita per un’auto di queste dimensioni. Abbiamo lavorato moltissimo alla programmazione di tutta l’elettronica della vettura, inclusi gli ADAS, con un risultato mirato a dare valore alla sportività, caratteristica ricercata in ogni fase della progettazione del nuovo modello”, dice Jordi Gené, pilota, tester e addetto allo sviluppo di Cupra. In attesa di verificarlo di persona, godiamoci il video qui sotto nella gallery...