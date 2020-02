PAPARAZZATA Nuova Cupra Formentor è il primo modello a essere pensato e sviluppato interamente dalla divisione Cupra, il giovane brand spagnolo che si occupa di infondere uno spirito racing alle vetture del Gruppo Seat. Cupra Formentor è un progetto innovativo realizzato praticamente da zero, con un solo e unico obiettivo: sviluppare un SUV versatile, votato alla performance e alla sportività. Nelle ultime ore il prototipo è stato pizzicato durante i collaudi su strada, con le consuete decalcomanie a nascondere buona parte del corpo vettura.

NUOVO DESIGN Al contrario di altri modelli come Cupra Ateca e Leon Cupra, la nuova Formentor sarà caratterizzata da un design originale ed esclusivo. A un primo sguardo le forme sembrano confermare quanto visto lo scorso anno al Salone Ginevra 2019, quando venne svelato il concept del nuovo SUV sportivo. Cofano lungo e affusolato, linee scolpite e assetto ribassato. I parafanghi sono larghi e ben definiti e accolgono grandi cerchi in lega, che calzano pneumatici sportivi. Il tettuccio è spiovente e si raccorda con uno spoiler posteriore dal gusto racing. Nella parte inferiore del prototipo spicca poi il sistema di scarico a quattro terminali sdoppiati.

IBRIDA PLUG-IN A Ginevra 2019 Cupra Formentor aveva debuttato con una motorizzazione ibrida plug-in. Con ogni probabilità anche il muletto monta lo stesso sistema, basato sul 1.4 TSI da 245 CV e con 50 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Alcuni rumors suggeriscono che i tecnici Cupra siano al lavoro su una versione full-electric. Non disperino i puristi, nuova Cupra Formentor debutterà anche con motorizzazione benzina 2.0 TSI da 300 CV. Assente invece il Diesel, che con ogni probabilità non sarà presente sul nuovo SUV iberico. L’arrivo nei concessionari di Cupra Formentor è previsto per la metà del prossimo anno.