SI PARTE CON L'IBRIDA Da Seat Leon a Cupra Leon. A pochi mesi dal debutto dell'edizione ''civile'', tocca ora alla ragazzaccia. Già ordinabile sia in versione berlina che familiare, nuova Cupra Leon 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG si presenta in un modernissimo formato plug-in hybrid. Non è che la prima della serie a sbarcare sul mercato. Poi, arriveranno anche le altre...

Tecnologia full LED, fari posteriori coast-to-coast e indicatori di direzione a LED integrati negli specchietti. Cupra Leon 1.4 e-Hybrid si caratterizza per l'adozione di cerchi in lega da 18'' - le sorelle maggiori monteranno i 19'' - mentre per quanto concerne i colori ci saranno due esclusive tonalità opache - Grigio Magnetico Opaco e Petrol Blue Opaco -, le tonalità pastello e metallizzate - Bianco Candy, Grigio magnetico, Nero Midnight e Argento Urban - e le due tonalità speciali Rosso Intenso e Grigio Grafene.

La prima delle Cupra Leon ha un cuore ibrido plug-in, vale a dire che, oltre al motore benzina TSI 1.4 da 150 CV, c'è un motore elettrico da 115 CV e una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh. I due propulsori, insieme, erogano una potenza di picco di 245 CV e una coppia di 400 Nm. Cupra Leon raggiunge i 100 km/h in 6,7 secondi - 7 secondi per la Sportstourer- con una velocità massima di 225 km/h. La Leon, nonostante le prestazioni da vera sportiva, è in grado di percorrere fino a 60 km in modalità totalmente elettrica (59 km la Sportstourer). Per la ricarica bastano 3,5 ore a una wallbox, oppure 6 ore alla presa domestica. In seguito arriveranno anche le versioni di Cupra Leon con motori tradizionali da 245, 300 e 310 CV. Le prime due, a trazione anteriore, avranno il bloccaggio del differenziale elettronico, mentre la motorizzazione più potente, disponibile solo sulla Sportstourer, sarà con trazione integrale 4Drive. Tutte le Cupra Leon montano di serie il cambio automatico a doppia frizione DSG a 6 rapporti.

All’interno di Cupra Leon e-Hybrid troviamo il navigatore con display touch da 10” e il Virtual Cockpit da 10,25”, con l’illuminazione interna LED Smart Wraparound. I sedili Bucket coniugano comfort e sportività, mentre divertimento di guida e sicurezza sono garantiti da controllo dinamico dell’assetto DCC, Lane Assist, Front Assist, rilevamento stanchezza e chiamata di emergenza eCall. Non mancano il sistema Full link wireless e quattro USB di tipo C per connettere i propri dispositivi a bordo. Con Cupra Connect si potrà inoltre accedere anche da remoto a tutti i dati della propria auto, impostare avvisi di velocità o di superamento di una determinata area, ricevere avvisi antifurto, aprire e chiudere da remoto le porte con il servizio di bloccaggio e sbloccaggio o attivare l’avvisatore acustico e gli indicatori di direzione per trovare più facilmente l’auto. Anche il processo di ricarica della batteria del motore e-Hybrid è gestibile comodamente da remoto tramite l’e-Manager.

La nuova Cupra Leon 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG è già in prevendita a un prezzo di lancio di 30.275 euro, con finanziamento da 249 euro al mese.