RACING SUV Separate dal cognome, non dal destino, quello di evolversi ed intercettare sempre meglio i gusti e le esigenze degli spettatori (paganti e non). Dopo Seat Ateca, a stretto giro di posta ecco il facelift di Cupra Ateca, l'auto che due anni fa per prima si cucì sul petto lo stemmino Cupra. Restyling 2020 uguale cambiamenti minimi, ma numerosi. Le vendite? Con ogni probabilità, da fine estate.

ESTERNI Cupra Ateca MY20 è lunga 4.386 mm (+10 mm rispetto alla precedente), per un passo sempre di 2.630 mm, un’altezza di 1.599 mm (-2 mm) e un'identica larghezza di 1.841 mm. Il frontale è caratterizzato da un paraurti di nuovo disegno, dai nuovi fari full LED, soprattutto da una calandra a nido d’ape di forma diversa. Al posteriore, fari full LED con indicatori di direzione dinamici, mentre a completare l'aggiornamento esterno pensano i nuovi disegni per i cerchi in lega da 19 pollici, dietro i quali intravedere pinze freno nere (o color rame, a richiesta).

INTERNI In abitacolo, sempre di serie su Cupra Ateca i sedili sportivi contenitivi (volendo, anche rivestiti di pelle) e il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, mentre nuovi sono i paddle al volante (più grandi), il pulsante di avviamento, il selettore delle 6 modalità di guida, infine il software che governa l'infotainment e il display touch da 9,2 pollici, ora con comandi vocali spontanei, connettività Full Link ed eSim integrata per l'accesso al web.

TECNOLOGIA Sotto il cofano scalpita il solito 2.0 TSI turbo benzina da 300 cv di potenza e 400 Nm di coppia, abbinato di serie al cambio automatico DSG doppia frizione a 7 marce e alla trazione integrale 4Drive. Accelerazione 0-100 km/h in 4,9 secondi, velocità massima di 247 km/h. Sterzo progressivo, sospensioni DCC a controllo elettronico con tarature specifiche e scarico a quattro vie di produzione Akrapovič gratificano uno per uno tutti i cavalli vapore erogati dal 2 litri turbo. Potenza, ma anche sicurezza: tra i nuovi ADAS, ecco Pre-Crash Assist, cruise control adattivo, Travel Assist, Side Assist, Exit Assist.