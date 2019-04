Autore:

Lorenzo Centenari

ELECTRIC CHINA Per chi ancora non si fosse accorto in quale direzione investono le Case. Secondo le quali, senza ormai alcun indugio, il futuro è l'auto elettrica, in particolare l'auto elettrica con le sembianze dello sport utility. All'edizione 2019 del Salone di Shanghai, ecco Volkswagen ID Roomzz, prototipo di elettro-Suv che in veste definitiva vedrà la luce nel 2021, e la cui prima patria sarà la Cina stessa. In attesa del reveal, ecco un paio di teaser dai quali ricostruirne in linea di massima l'aspetto generale.

SPAZIO AL SUV Come anche la compatta ID, e come pure la ID Crozz, la ID Buzz, la ID Vizzion e la ID Buggy, anche il sesto membro della famiglia elettrica Volkswagen sarà basato sull’architettura modulare MEB. Come suggerisce il nome, è in termini di spazio e versatilità interna che ID Roomzz propone soluzioni particolarmente innovative: grazie a sedili dalla configurazione completamente nuova, a materiali di alto pregio, all’illuminazione personalizzabile. Non è tutto, perché anche il programma IQ Drive compie su ID Roomzz un significativo salto di qualità: in modalità ID Pilot, la vettura potrà muoversi in completa autonomia senza intervento attivo del guidatore. Una situazione che coincide con la guida autonoma livello 4. A presto per nuove "elettrizzanti" informazioni.