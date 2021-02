Volkswagen ID.4 è il primo SUV 100% elettrico della Casa tedesca ed è un modello che ha il compito di aprire la strada dei veicoli a zero emissioni anche in questo segmento, dopo l’arrivo della berlina compatta ID.3. In Germania hanno impegnato molte risorse in questo nuovo SUV elettrico, ma com'è fatto esattamente? Bella domanda: non lo sapremo fino a quando non riusciremo a guidarlo. In effetti è già ordinabile con prezzi di 48.600 euro e 58.600 euro, ma le prime consegne saranno nelle prossime settimane. Per questo motivo lo stiamo conoscendo adesso, un po’ alla volta ed è un modello talmente innovativo che vale la pena scoprirlo ancora meglio. E questa volta ci aiuta Volkswagen stessa, grazie a questo interessante video, che spiega molto meglio delle fotografie come è fatto il nuovo SUV EV. Gustiamoci insieme le immagini e poi ne parliamo.

LOOK MODERNO MA NON FUTURISTICO Nonostante il suo stile moderno e le proporzioni tradizionali (lunghezza 4,58 metri), l'ID.4 sembra piuttosto ''normale'', ma se andiamo più a fondo c'è molto ancora da scoprire e restare impressionati. Ci sono alcuni dettagli più evidenti, come l'illuminazione dei proiettori full LED a tutta larghezza davanti e dietro, ma ci sono anche dettagli più interessanti. Hein Schafer, Senior Vice President of Product Marketing & Strategy per Volkswagen America, illustra queste caratteristiche. Per aiutare a migliorare l'aerodinamica, l'ID.4 è dotato di maniglie delle porte a filo carrozzeria che riducono la resistenza. Le ruote da 19” sono standard, mentre i modelli al vertice della gamma montano cerchi da 20”. Parlando del tetto, troviamo un montante C piuttosto verticale che aiuta a migliorare lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori e contribuisce anche a incrementare il volume di carico dell'ID.4, che vanta una capacità del bagagliaio da 543 a 1.575 litri quando i sedili posteriori sono ripiegati (60:40).

ABITACOLO INNOVATIVO E CONFORTEVOLE Il video mostra anche il funzionamento del portellone automatico, ma una delle zone davvero innovative è l'abitacolo. Il display del conducente (ID.Cockpit) si muove con il volante quando lo si regola in modo da poter avere sempre una visione chiara del quadro strumenti. Quasi azzerata la presenza di pulsanti analogici. Il display sulla plancia, con diagonale fino a 12”, è la centrale operativa del sistema infotainment, c’è il sistema di attivazione vocale “Hello ID” e anche a richiesta la realtà aumentata per la navigazione. Troviamo anche una nuova funzionalità intelligente chiamata ID.Light, che può indicare la direzione in cui svoltare seguendo le indicazioni del sistema di navigazione. Può anche avvisare sulle chiamate in arrivo e funge da indicatore di carica. I modelli First Edition hanno anche dettagli più curati come interni in materiali pregiati di tonalità chiara in abbinamento a finiture di colore a contrasto. Sembra chiaro l’obiettivo di Volkswagen che sfrutta dettagli come questi per distinguere l'auto dalla concorrenza, ma soprattutto per lanciare un messaggio chiaro a quella che potrebbe essere la sua rivale più accreditata e cioè quella Tesla Model Y che farà anch’essa il suo debutto entro pochi mesi.