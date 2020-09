GRANDE ATTESA Si è svelata poco a poco la nuova Volkswagen ID.4, il modello con cui la Casa di Wolfsburg debutta nel segmento dei SUV elettrici. Di lei vi avevamo anticipato le foto e la scheda tecnica divulgate dal governo cinese e più di recente vi abbiamo raccontato che negli USA avrà i primi tre anni di ricarica compresi nel prezzo: una soluzione non lontana da quella con cui Tesla aveva lanciato a suo tempo il suo business. Ora però il tempo delle anteprime e delle informazioni parziali è terminato: nel riquadro qui sotto alle 17:00 prenderà il via la presentazione ufficiale trasmessa in diretta video.

I DATI TRAPELATI IN CINA Lunga appena meno di 4,60 m, dalla VW ID.4 ci aspettiamo 204 CV di potenza, 160 km/h di velocità e autonomie fino a 500 km, ma questi, lo ricordiamo, sono dati che vengono dalla Cina. Sapremo presto come si articolerà la gamma per l'Europa, che potrebbe prevedere versioni entry level con autonomia ridotta e versioni a trazione integrale con maggiore potenza. Tutte le risposte alle 17:00 di oggi 23 settembre 2020.