ARRIVO AL FULMICOTONE Volkswagen ID.4, il primo SUV elettrico di Wolfsburg, arriva a breve e lo fa in modo dirompente. Non solo perché si tratta del primo crossover EV del marchio, ma anche perché sarà presentato e ordinabile nello stesso giorno. Parliamo della versione definitiva: quella mostrata al (non) Salone di Ginevra 2020 era infatti solo l'ultimo stadio del prototipo.

CI SIAMO QUASI La data di presentazione di VW ID.4 è fissata per mercoledì 23 settembre: la cerimonia sarà trasmessa online e al termine di essa sarà già possibile configurare il proprio SUV elettrico e ordinarlo dietro un piccolo anticipo (si parla di 400 dollari).

MOTORIZZAZIONI Sebbene sia ancora concesso il beneficio del dubbio - un dubbio relativo, visto che la scheda tecnica è finita accidentalmente in rete lo scorso giugno -, pare che inizialmente ID.4 sarà disponibile con sola trazione posteriore, mentre una variante a trazione integrale arriverà in un secondo momento. Si partirebbe dunque con la versione ''rear wheel drive'' da 204 CV e 310 Nm di coppia, per poi vedere arrivare in seguito una ID.4 4x4 da circa 305 CV e 450 Nm. Moderne batterie agli ioni di litio assicureranno un'autonomia superiore ai 500 km. La domanda è se la procedura di prenotazione online sarà aperta anche ai clienti italiani. Restate collegati per scoprirlo.