FREE CHARGE All'unveiling di Volkswagen ID.4 manca poco (appuntamento a mercoledì 23 settembre, cioè domani), la presentazione del nuovo modello della gamma elettrica di Wolfsburg è tuttavia preceduta (come da prassi diffusa) da immagini teaser di particolari esterni e interni. Alla vigilia della world premiere, a fare spoglierello tocca ora ai fari, sia quelli anteriori, sia quelli di coda. Design tecnologico ma armonico, illuminazione Matrix LED (IQ.Light nel gergo VW) come opzione nel futuro prossimo. Ma il lancio di ID.4 è anticipato da un'altra notizia, di natura ancor più pratica: negli USA, ai clienti della prima ora per 3 anni verrà offerta ogni ricarica. Not bad.

GRATIS PER SEMPRE L'iniziativa giunge dalla società Electrify America, utility che al Gruppo Volkswagen già appartiene. Chiunque acquisti un esemplare di ID.4 beneficerà di tre anni di sessioni di ricarica illimitate sulla più grande rete di fast charge degli Stati Uniti. Tre anni, ovvero la distanza sulla quale normalmente si noleggia o si finanzia un'auto, con la prospettiva anche di restituirla o rimpiazzarla con altro modello. Significa che la ricarica potrebbe rimanere gratis per l'intero periodo di utilizzo del veicolo, eliminando sostanzialmente qualsiasi costo di rifornimento. ''ID.4 è stato progettato - spiega Scott Keogh, Ceo di Volkswagen Group of America - proprio per conquistare il cuore dei proprietari di SUV che si sentono pronti a passare all'elettrico, e innamorarsi di nuovo di Volkswagen. Aggiungendo tre anni di ricarica rapida senza costi aggiuntivi, eliminiamo tutte le barriere che impediscono ai clienti dei SUV compatti tradizionali di cambiare alimentazione''.

COAST TO COAST Electrify America gestisce attualmente 470 stazioni di ricarica con oltre 2.000 caricatori rapidi in corrente continua, inclusa una rotta che attraversa il Paese da Est a Ovest, da Washington DC a Los Angeles. La rete è completamente aperta al pubblico, indipendentemente dal tipo di veicolo elettrico che si possiede, con il 96% della popolazione statunitense che vive entro 120 miglia da almeno una stazione. Ansiosi ora di sapere se Volkswagen studierà un benefit simile anche in Europa. Stay tuned.