RICHIAMO IN VISTA PER LA GOLF 8 Dal quartier generale di Volkswagen arriva la notizia che la Golf di ultima generazione potrebbe essere coinvolta in un richiamo a causa di un problema di software. La notizia si sta spargendo velocemente dalla Germania a tutti i mercati interessati, dove la compatta di Wolsburg sta ottenendo un grande successo e riguarda un possibile malfunzionamento dell'infotainment e della telecamera di parcheggio. La casa afferma che sono inclusi nel richiamo i modelli di Golf Mk8 costruiti fino a luglio 2020. La nota aggiunge che il richiamo ''non è obbligatorio'', ma più che altro una misura cautelativa per confermare gli elevati standard cotruttivi e di garanzia per il cliente.

RESTA AL TOP DELLE VENDITE IN EUROPA Questo non è il primo problema legato all'arrivo della nuova Golf. Infatti, se ricorderete, che già l'anno scorso Volkswagen aveva dovuto posticiparne il debutto, sempre per inconvenienti di software. La notizia del richiamo si è ripercossa sulle quotazioni del Gruppo tedesco, che ha visto una perdita del valore delle sue azioni pari all'1,6%. Tuttavia, questo ''incidente di percorso'' non scalfisce gli ottimi risultati che sta ottenendo la nuova Golf, che dalla sua presentazione avvenuta lo scorso anno è stata consegnata in oltre 312.000 unità, 134.000 delle quali nella sola Germania, diventando l'auto più venduta in Europa.

LA PAROLA AL CEO Lontano dai richiami per problemi di parcehggio o connessione al web, ha parlato anche il CEO di Volkswagen, Ralph Brandstatter, che si è detto particolarmente soddisfatto per i risultati di vendita ottenuti dalla nuova Golf: ''Vorrei ringraziare tutti i clienti che ci hanno dato la loro fiducia, ma la mia gratitudine va anche a tutto il nostro team che ha svolto un ottimo lavoro durante le difficili condizioni della crisi del coronavirus''.

LA FAMIGLIA SI ALLARGA Intanto, in quel di Wolsburg continuano nello sviluppo delle varie declinazioni di Golf Mk8. In rampa di lancio abbiamo la sportiva R da 320 CV e la station wagon Variant in versione crossover Alltrack. Mancano poche settimane per l'arrivo di questi modelli, che andranno ad ampliare la gamma della compatta tedesca.