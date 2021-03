UNA TRADIZIONE LUNGA 27 ANNI Il trofeo “The Car of the Year”, assegnato fin dal 1964, è il premio più prestigioso nel mondo automobilistico la cui cerimonia di presentazione è supportata quest’anno dal Touring Club Svizzero, che così celebra nel migliore dei modi il suo 125° anniversario. Una giuria di 59 membri, composta da giornalisti specializzati provenienti da 22 paesi, ha selezionato il vincitore tra sette modelli che hanno superato le votazioni fino a raggiungere la finale. Quest’anno le pretendenti al gradino più alto del podio sono in ordine alfabetico: Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3. Anche quest’anno, come nell’edizione 2020, la votazione si è svolta in condizioni speciali. Infatti, invece della cerimonia di apertura nei giorni della stampa del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra (GIMS), la l’evento è stato trasmesso in diretta streaming su Internet, a causa della pandemia da Coronavirus che ha stravolto organizzazione e programmi fin dallo scorso anno.

RULLO DI TAMBURI… Fra le sette concorrenti che si sono contese la vittoria, alcune sono apparse quasi subito fuori dai giochi ma non sono mancate le sorprese come la Land Rover Defender e la Cupra Formentor, che hanno ottenuto un punteggio molto elevato grazie ai favori dei giudici di Russia e Inghilterra, la prima, e Spagna, Slovenia e Finlandia, la seconda. Ma delle partecipanti che hanno potuto realmente aspirare a uno dei tre gradini del podio è comparsa la nuova Fiat 500, alla cerimonia di Ginevra nella sua veste di 100% elettrica. E ormai non fa più notizia che fra i concorrenti sia comparso almeno un modello a zero emissioni. L’anno scorso aveva trionfato al fotofinish la Jaguar i-Pace, prima BEV della storia a mettere le mani sull’ambito trofeo, quest’anno si è giocata le sue carte un’altra auto elettrica la VW ID.3, ma che non ha ottenuto i favori della giuria.

UNA CITYCAR AL PRIMO POSTO Al contrario, tutti gli onori sono per la… rullo di tamburi… Toyota Yaris, la citycar ibrida giapponese, ma costruita in Europa, che ha convinto i 59 giudici a eleggerla “Car of the Year 2021”, e facendole bissare il successo ottenuto nel 2000. La nuova Yaris ha battuto le concorrenti con un punteggio di... La classifica deve essere ancora redatta. Restate connessi che a breve vi daremo il risultato finale completo.