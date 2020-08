CHI VINCERÀ? Cinque categorie per altrettante vincitrici: parliamo del premio World Car Of The Year, che con quella del 2021 arriva alla 17° edizione in carriera. Appuntamento il 3 febbraio prossimo per conoscere le 10 finaliste e le prime 5 classificate nelle classi World Luxury, World Performance Car, World Urban Car e World Car Design of the Year, mentre la vincitrice assoluta verrà annunciata il 31 marzo al New York Motor Show. Ecco di seguito i modelli in lizza per la vittoria finale.

Audi A3

BMW 2 Series Gran Coupe

BMW 4 Series

Citroen C4 / e-C4

Ford Escape / Kuga

Genesis G80

Honda Jazz / Fit

Honda-e

Hyundai Elantra / Avante

Hyundai i10 / Grand i10

Hyundai i20

Kia K5 / Optima

Kia Sonet

Kia Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Nissan Rogue / X-Trail

Seat Leon

Skoda Octavia

Toyota Highlander

Toyota Sienna

Toyota Venza / Harrier

Toyota Yaris / Yaris Cross

Volkswagen ID.4

Aston Martin DBX

BMW X6

Genesis GV80

Land Rover Defender

Polestar 2

Tesla Model Y

Toyota Mirai

Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Audi RS Q3

Audi RS Q8

BMW Alpina XB7

BMW M2 CS

BMW X5 M / X6 M

Hyundai Veloster N

Mercedes-AMG GLS 63

Mini John Cooper Works GP

Porsche 718 GTS 4.0

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

