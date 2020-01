HYPERSPORT Fino a ieri la conoscevamo come Damon Halo, da oggi il suo nome è Hypersport, la sportiva hyper tecnologia, hyper prestazionale, hyper connessa, hyper versatile, sempre secondo Damon. Ieri, al CES 2020, ha ottenuto il Best Innovation Award, stamattina sono stati svelati i suoi strabilianti dati tecnici. Fate un grosso respiro, potreste rimanere senza fiato.

DATI TECNICI Il motore, rigorosamente elettrico, è in grado – grazie ai 200 cv – di spingere la Damon Hypersport a 320 km/h e farle bruciare lo 0-100 in meno di 3 secondi. Il tutto con un’autonomia di tutto rispetto: 320 km reali con un pieno di elettroni stando a quanto dichiarato (in realtà sappiamo tutti che questi dati vengono influenzati in maniera significativa dai riding mode e dalla velocità di crociera). Per la ricarica è prevista la compatibilità con le colonnine di livello 2, ben più rapide delle prese di corrente tradizionali.

TUTTO REGOLABILE Come già vi ho raccontato ieri, la caratteristica principale della Damon Hypersport, è l’abilità di prevedere le minacce per il pilota mediante l’aiuto di due telecamere da 1080p e alcuni sensori, soluzione che le è valsa l’ambito premio al Consumer Electronics Show 2020 di Las Vegas. La caratteristica che più ha colpito chi vi scrive è invece la versatilità della moto. Mi spiego meglio. Grazie ad alcuni attuatori è possibile aggiustare la posizione di pedane e semi manubri, oltre che a cupolino e sella in modo tale adattare la posizione di guida in base alla situazione che si sta affrontando. Adattabile è ovviamente anche il carattere della Damon che sfrutta un ricco pacchetto di aiuti elettronici per sfruttare al meglio fino all’ultimo cavallo di potenza.

SOLO 25 Il potenziale per diventare un game changer – come dicono oltre l’Oceano Atlantico – ci sarebbe, ma la Damon Hypersport cambierà l’esperienza di guida di soli 25 fortunati possessori. La sportiva elettrica verrà infatti prodotta in serie ultra limitata per preservarne l’esclusività. Le ordinazioni sono già disponibili on-line sul sito ufficiale della casa al fronte di una caparra di 100 dollari (rimborsabile).

SCHEDA TECNICA