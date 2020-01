FORZA 4 L'elettrico ha un problema (anche più d'uno, sotto certi aspetti), quello dell'erogazione della coppia a volte molto, molto brusca. Talmente rapido, il percorso che incanala l'energia alle ruote, da provocare reazioni impreviste, quindi di parzializzare sicurezza e comfort, specie su fondi bagnati. La soluzione Nissan si chiama e-4ORCE, un nome che è tutto un programma: propulsione elettrica e trazione integrale, tutto quanto sotto il vigile controllo dei sistemi di stabilità.

SCUOLA GT-R Più di preciso: doppio motore elettrico, uno per asse motrice, e trazione integrale All-Wheel Control. Uguale, trasmissione immediata della coppia a tutte e quattro le ruote, ma soprattutto una potenza bilanciata e prevedibile, e una manovrabilità da autentica vettura sportiva. Al CES 2020 le prime dimostrazioni pratiche a bordo di un prototipo sperimentale. In sostanza, Nissan ha incrociato le conoscenze acquisite sviluppando il sistema di ripartizione della coppia ATTESA E-TS che equipaggia la supersportiva GT-R, col sistema 4X4 intelligente che distingue Nissan Patrol. Il mix, a quanto pare, è vincente: auto elettrica sempre sotto controllo.

E-TRACTION Entrambi i motori, quello anteriore e quello agganciato al retrotreno, sono inoltre programmati per offrire resistenza in decelerazione (frenata rigenerativa): ne guadagnano anche rollio e beccheggio, senza contare che arresti e ripartenze sono assai meno violenti. Su strade sconnesse e in fase di accelerazione, poi, il controllo del motore è ottimizzato in modo tale da preservare il comfort di marcia, e ridurre al minimo i comportamenti anomali. Da Las Vegas parte la rivoluzione del 4x4?