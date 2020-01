NOVITÀ Migliorare il comfort di marcia delle auto? Nissan ci ha pensato inventando un nuovo materiale capace di insonorizzare al meglio l’abitacolo delle sue automobili. Il nome in codice è Nissan Acoustic Meta Material e viene presentato durante il CES 2020 di Las Vegas.

COS’È Gli studi e la ricerca per ottenere questa nuova tecnologia sono iniziati nel lontano 2008 e questo materiale isolante è costituito da una struttura reticolare combinata con una pellicola di plastica. Così i classici e fastidiosi rumori da rotolamento pneumatici e motore vengono quasi eliminati visto che la la trasmissione dei suoni con frequenze 500-1200 hertz sono ottimamente filtrati.

I VANTAGGI Non solo maggior qualità di comfort in abitacolo ma oltre all’insonorizzazione è anche la leggerezza il suo ulteriore punto di forza. Infatti pesa un quarto rispetto ai classici pannelli isolanti in gomma comunemente utilizzati sulle auto di oggi con costi di produzione pure inferiori. Così il nuovo materiale Nissan Acoustic Meta Material sembra essere perfetto per ottimizzare i consumi, grazie alla riduzione di peso, e sembra particolarmente indicato per le auto elettriche che puntano ad incrementare la propria autonomia.