IL PC DEI DUCATISTI Una nuova Ducati in serie limitata a meno di 900 euro? Certamente, ma non aspettatevi che sotto le carene ci sia il mitico pompone o il più recente V4: è Windows 10 a far funzionare il Lenovo Ducati 5, un bellissimo pc portatile che ha fatto la sua prima apparizione in pubblico al salone dell'elettronica CES 2020 di Las Vegas.

SERIE LIMITATA Realizzato in soli 12.000 esemplari, il pc Ducati è a metà strada tra un portatile ultraleggero e ultrasottile e un oggetto da collezione. Anche il packaging riflette l'intenzione di creare un oggetto iconico e non solo un utensile, visto che il Lenovo Ducati 5 viene consegnato in una scatola regalo colorata, in cui si trova anche una custodia dedicata con impresso lo scudo Ducati.

INTEL INSIDE Le caratteristiche tecniche? Lo schermo da 14 pollici IPS, con cornice ultrasottile, ha una risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e una luminosità di 300 nits. E il processore è un Intel Core i5 di 10° generazione.

LE CARATTERISTICHE Alla voce memoria troviamo 8 GB di RAM e un archivio da 1 TB SSD; i collegamenti prevedono WiFi 6 e Bluetooth 5.1, una presa USB-C da 10 Gbps di velocità, due prese USB 3, una presa HDMI, il jack audio e una slot per schede SD. Manca una presa di rete. La coppia di altoparlanti da 2W sfrutta la tecnologia Dolby Audio. Non mancano una webcam da 1 MP con obiettivo oscurabile e il lettore di impronte digitali: la tastiera retroilluminata è offerta in opzione.

AUTONOMIA E PREZZO L'autonomia raggiunge le 12 ore. Un caricabatterie opzionale apre le porte alla tecnologia Rapid Charge, che consente di recuperare 3 ore di autonomia con 15 minuti di ricarica e fino al 50% dell'energia in mezz'ora. Molto interessante è il rapporto peso/potenza. Il nuovo Lenovo Ducati 5 ha infatti fa segnare appena 1,58 kg sulla bilancia e vanta uno spessore di 16,9 mm. Disponibile in alcuni mercati selezionati da aprile 2020, il prezzo partirà da 899 euro.

SCHEDA TECNICA LENOVO DUCATI 5