LA PANIGALE COL TASSELLO Ok, è vero, la Panigale 1199 da fuoristrada non è roba super recente, ma è un progetto talmente fuori dagli schemi, che ci piace proporvelo anche se la moto è stata preparata da quei matti americani di MotoCorsa nel 2013. E poi, siamo certi, non tutti avranno messo gli occhi su immagini e video di questa stramba 1199 TerraCorsa da off-road. Eccola quindi, dopo essere un po’ sparita dai radar, nella sua riedizione in salsa 2020 con quasi duemila chilometri sulle spalle, inutile dirlo, percorsi anche in fuoristrada. Le sospensioni sono state modificate per l'uso della 1199 Panigale in fuoristrada. Inoltre, Continental ha montato pneumatici tassellati e sono state apportate modifiche all'elettronica per favorire una erogazione più fluida e la guida sui percorsi fuoristrada. Anche l’impianto di scarico è stato modificato e meglio protetto dai colpi che potrebbe ricevere sulle sterrate o i sentieri. Per completare il look fuoristrada, i ragazzi del concessionario americano MotoCorsa hanno regalato alla bicilindrica italiana una nuova livrea chiamata Desert Storm e come si può vedere, si tratta di un beige sabbia che sa tanto di mimetico.

FUNZIONA OPPURE NO? ECCO IL VIDEO Ma come va effettivamente questo prototipo? Come si guida? Sappiate che chiunque pensi che la Ducati 1199 TerraCorsa sia una semplice show-bike ha torto. Gli americani hanno fatto sapere che la Ducati da offroad si è comportata benissimo durante il test drive di duemila chilometri. Ma per loro stessa ammissione, non era il caso di obbligare la sportiva di Borgo Panigale su percorsi estremi, bensì su più semplici sterrati come sentieri o mulattiere poco impegnative. E per convincere tutti della capacità in offroad hanno messo online un video (qui il link).

IDEA ORIGINALE MA… Insomma, a voi cosa sembra questa Ducati Panigale 1199 così trasformata? Totale assurdità oppure una bella e originale idea? Come accennato all'inizio, la reale utilità della Panigale col tassello può essere messa in seria discussione. Ma siamo certi che anche a MotoCorsa non pensavano di aprire un nuovo filone nel segmento off-road. Indipendentemente da ciò, la 1199 TerraCorsa resta pur sempre un bell’oggetto da vedere ancora oggi. Secondo voi, sono già all’opera sulla nuova Panigale V4? O ancora, sulla più leggera e agile Panigale V2? Noi un’idea ce l’avremmo, ma preferiamo non esprimerci…