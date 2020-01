VENGO ANCH'IO Vuoi ''bucare'' uno degli eventi più bollenti del 2020? No, non vuoi di certo, ed ecco che anche il Gruppo FCA partecipa alla festa del Consumer Electronics Show mandando avanti le squadre speciali, quelle che sviluppano tecnologia. No a vere e proprie premiere di prodotto, spazio a concept che un domani troveranno applicazione sulla gamma. È lo spirito del CES, la fiera dell'innovazione anche su quattro ruote. I brand sul piedistallo? Jeep, ma anche Fiat. Ecco in che forma.

JEEP AL CES Il marchio ariete di Fiat Chrysler sfrutta la pedana di Las Vegas per anticipare le sembianze e i contenuti della propria gamma plug-in hybrid, nome in codice 4xe. L'anteprima ufficiale è in realtà in programma per Ginevra (circostanza nella quale si conosceranno le specifiche precise), tuttavia al CES già fanno mostra di sé sia Renegade 4xe (ma non si chiamava 4x4e?), sia anche Compass 4xe e Wrangler 4xe. Il fuoristrada ''alla spina'' è in dirittura d'arrivo, tutti e tre debutteranno entro il 2020. E per un viaggio virtuale in 4x4, i visitatori possono salire a bordo di una Wrangler edizione ''Jeep 4x4 Adventure VR Experience'': nella cornice del Moab, Utah, una delle destinazioni più popolari tra i più arditi jeepers, il concorrente può affrontare il noto tracciato di Hell's Revenge. Senza però rischiare la pellaccia.

VISIONI Un concept dal design scultoreo, un'anticipazione sui mezzi di trasporto premium e sulla User Experience (UX) di prossima generazione, e di come guidatore e passeggeri potrebbero interagire, se avessero a disposizione tecnologie tanto avanzate. Ecco Airflow Vision, l'avanguardia digitale FCA. All'interno, l'UX gioca un ruolo di primo piano e restituisce un'esperienza affascinante: grafica multilivello ad alto contrasto, dettagli ricercati, un'interfaccia di aspetto pulito, ma sofisticata. All'esterno, Airflow Vision come vettura dallo stile sportivo-elegante: profilo roccioso, passo lungo, linee slanciate e assetto largo, per una personalità ricca di carattere e una silhouette aggressiva, e allo stesso tempo raffinata.

MUDULAR FIAT Dove ci eravamo visti? Ma a Ginevra 2019, naturalmente. Fiat Concept Centoventi fa al CES 2020 il suo debutto nordamericano. Nell'elettrica formato ''Transformers'', FCA quindi crede per davvero. Ricordate, no? Centoventi è l'auto elettrica con batterie ad architettura modulare, per personalizzare l'autonomia portandola da 60 miglia (96 km) fino a 300 miglia (482 km), e soddisfare così qualsiasi esigenza, dal pendolarismo urbano al fine settimana in montagna. Chissà che accoglienza riceverà, laggiù nel Nevada.