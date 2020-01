EDIZIONE SPECIALE Nissan si accinge a iniziare il nuovo decennio presentando un’edizione speciale per tre dei suoi modelli di maggior successo, Micra, Qashqai e X-Trail, caratterizzate da dettagli di colore nero, dotazioni e finiture pensate per assicurare comfort e sicurezza.

QASHQAI Il crossover compatto di Nissan vanta in questa versione cerchi in lega da 19” total black e i fari scuri, tema ripreso anche all’interno con i sedili in PVC e Alcantara. Di serie troviamo poi i sistemi di assistenza alla guida ProPilot e Intelligent Park Assist, di solito riservati alle versioni top di gamma. Il sistema di infotainment supporta infine Apple CarPlay e Android Auto.

X-TRAIL Il fuoristrada X-Trail, disponibile a cinque o sette posti, con due o quattro ruote motrici, offre nella versione N-TEC cerchi neri da 18”, la griglia anteriore scura e altri dettagli nero lucido come le barre sul tetto e le calotte degli specchietti retrovisori. Di serie la carrozzeria metallizzata, impreziosita dalle lettere dell’allestimento nel battitacco illuminate. I modelli con cambio automatico hanno il sistema ProPilot e il pacchetto Safety Shield di Nissan.

MICRA La piccola utilitaria giapponese è basata, in questo allestimento N-TEC, sulla versione Acenta, anch’essa declinata in nero: cerchi in lega sportivi da 17”, dettagli lucidi, vetri posteriori scuri e fendinebbia anteriori neri. Sul fronte delle dotazioni tecnologiche troviamo Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori e la frenata di emergenza.

QUANDO ARRIVANO? Le versioni N-TEC di Qashqai e X-Trail sono in vendita già dal mese di gennaio, mentre Micra potrà essere ordinata a partire dal mese successivo. I prezzi? Non sono ancora stati comunicati.