RENDERING ESTREMO Amanti della Nissan GT-R R34 non temete, quello che vi mostriamo è semplicemente un rendering e, certamente, resterà tale. La Nissan Skyline GT-R che vedete è l’ultima libera (liberissima…) interpretazione della muscle car giapponese anni ‘90 e questa volta la macchina è stata davvero stravolta. Sembra arrivata direttamente dalla galassia post-atomica di Mad Max o dalla notturna… skyline di Gotham City, protetta dal tenebroso Batman. E, a onor del vero, ci pare come la più azzardata fra tutte le presentazioni, più o meno credibili, che circolano sul web e che abbiamo visto in questi anni. Ma vediamola insieme questa proposta renderizzata utilizzando il sistema Blender 2.1 Cycles, che ne ha del tutto distorto i tratti somatici. Lo stile della GT-R originale è praticamente sparito sotto i colpi dei pixel e adesso dall’interminabile vano motore compare un mostruoso V8 anabolizzato da due mega turbine a destra e sinistra lasciate in bella vista, anche perché non c’era posto migliore per farle vedere in tal modo.



MOTORE E TURBINE A VISTA L’avantreno è così stravolto dalla meccanica, da far passare in secondo piano i futuristici proiettori a LED e non è stato possibile ragionare su un cofano che rivestisse l’intera meccanica. Effetto scenografico: voto 10. Ovviamente non esistono dati dichiarati, ma la macchina è stata allungata e abbassata a dismisura; basta vedere il passo e l’altezza da terra. Praticamente il corpo vettura sfiora il piano e l’unico elemento che lo tiene sollevato sono gli pneumatici Bridgestone Potenza. Anche la coda sembra qualcosa di improbabile, pur se meno estrema rispetto alla zona anteriore. La gigantesca ala sovrasta quello che era il vano bagagli e appena sotto c’è un estrattore talmente grande che potrebbe migliorare i flussi aerodinamici di un jet più che generare carico aerodinamico per la vettura. Detto della Nissan Skyline GT-R “digitale”, sarete curiosi di sapere quale mente geniale ha partorito un tale progetto. Il responsabile si chiama Walter Kim, concept artist della DreamWorks, la stessa casa di produzione di film d’animazione del calibro di Transformers, Shrek e Kung-Fu Panda. Insomma, non proprio l’ultimo arrivato…