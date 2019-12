ARRIVA LA GT-R SPECIALE Le prime consegne della Nissan GT-R50, la supercar giapponese realizzata in collaborazione con Italdesign, sono previste per la fine del 2020. La muscle car è stata presa in consegna dall’atelier torinese, ora di proprietà del Gruppo Volkswagen, per sviluppare un modello altamente esclusivo sotto il profilo dello stile e delle prestazioni, partendo proprio dall’iconica coupé Nissan. Ricordiamo che la GT-R50 by Italdesign è stata presentata a giugno 2018 ed è una vettura creata per rendere omaggio ai 50 anni della factory italiana e della stessa Nissan GT-R.

NON PLUS ULTRA INGEGNERISTICO La sportiva giapponese, venduta a un prezzo di 990.000 euro escluse tasse locali (in Italia la cifra stimata è di circa 1,2 milioni di euro), mette sul tavolo soluzioni costruttive allo stato dell’arte. Per esempio ha la carrozzeria in fibra di carbonio e un motore V6 3.8 biturbo derivato da quello della GT-R Nismo, ma in Giappone ne hanno elevato la potenza da 600 a 720 CV con interventi su turbine e iniettori, oltre all’intercooler, ai pistoni, alle bielle, all’albero motore e alla distribuzione.

SOLO 50 PEZZI SUPER ESCLUSIVI La Nissan GT-R50 sarà realizzata in una tiratura limitata di soli 50 esemplari, di cui alcuni ancora disponibili in questo momento Nissan sta raccogliendo le domande per la configurazione finale della macchina da parte di chi ha già versato una caparra per confermarNe l’ordine. I fortunati colezionisti possono, quindi, scegliere il colore della carrozzeria, degli interni oltre ad altre specifiche secondo i gusti personali. In questa maniera, la GT-R50 acquisterà ancora maggior valore poiché ognuna diventerà un esemplare unico. Il prototipo della nuova Nissan GT-R50 by Italdesign sarà esposto in occasione del Festival Nismo 2019, che si terrà al Fuji Speedway il prossimo 8 dicembre.