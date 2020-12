LA (FOTO) SPIA CHE VENNE DAL FREDDO Dopo gli aggiornamenti alle tecnologie di bordo, che abbiamo toccato con mano nella prova della Peugeot 308 SW 2021, e la recente razionalizzazione del listino, la compatta francese si prepara per un rinnovamento completo. Le prime foto spia ve le avevamo mostrate all'inizio di settembre e ora arriva un nuovo set di scatti realizzati al Circolo Polare Artico.

FEDELE A SE STESSA Come già anticipato nel servizio precedente, l'aspetto generale della Peugeot 308 di terza generazione non sembra destinato a trasformazioni radicali: dimensioni e volumi ricordano da vicino quelli del modello attuale. Senza dubbio, però, la nuova compatta del Leone cambierà volto, per aggiornarsi al linguaggio stilistico degli ultimi modelli Peugeot.

ANTICIPATA DALLA 3008 Qualche indizio in più lo avremo tra pochi giorni, quando verrà svelata la nuova 3008, ma anche al netto delle camuffature sembra di notare un frontale più aggressivo con le luci a zanna a rafforzare il family feeling con le sorelle 508, 208 e 2008. Al posteriore, c'è da scommettere su un aspetto più moderno. L'impressione è che la nuova 308 sarà più larga e bassa sulla strada, almeno visivamente, ma le camuffature in questo potrebbero ingannare.

MILD E PLUG-IN HYBRID Allestita sulla piattaforma EMP2, al pari di Peugeot 3008, 508 e 5008, appunto, ma anche di Citroen C5 Aircross, DS 7 e Opel Crossland X, la nuova Peugeot 308 dovrebbe essere proposta anche con una motorizzazione mild-hybrid e in versione plug-in hybrid in diverse varianti di potenza, inclusa una versione con 225 CV.

QUANDO ARRIVA Attesa per la commercializzazione tra ottobre e dicembre 2021, la Peugeot 308 2022 avrebbe dovuto debuttare al salone di Ginevra 2021, ma con l'annullamento di quest'ultimo la presentazione potrebbe slittare a uno dei saloni d'autunno. Come l'attuale, stando alle nostre fonti, la nuova 308 sarà disponibile sia in versione berlina a due volumi sia con carrozzeria station wagon; e pure in un allestimento che dovrebbe strizzare l'occhio al mondo dei crossover, con assetto leggermente rialzato, protezioni in plastica per i passaruota, barre sul tetto e paraurti dedicati.