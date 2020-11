ANNO DIFFICILE Il 2020 è stato un anno particolarmente complicato per tutti, e il settore delle quattro ruote è tra quelli che sta pagando il prezzo più alto. Pur con i primi, timidi cenni di ripresa, grazie anche agli incentivi statali di questi mesi, alla fine dell’anno il mercato dell’automobile segnerà un importante segno meno: la previsione di chiusura è del -25%.

NUMERI RECORD In questo complesso scenario, con incentivi che non si sa se torneranno, e in quale forma, Peugeot è comunque riuscita a varare diverse iniziative, tra cui gli ecobonus inaugurati a luglio, che coinvolgono tutta la gamma (anche quella dei veicoli commerciali) e senza obbligo di rottamazione. Uno sforzo imponente, premiato anche dai numeri: la quota di mercato in Italia per la casa francese è il 6%, la più alta mai raggiunta negli ultimi 18 anni. Un successo trainato dalla nuova 208, auto dell’anno 2020, seguita dal SUV 3008, dall’ammiraglia 508 e dalla berlina 308.

NUOVA GAMMA È proprio quest’ultima a beneficiare di un rinnovamento nella propria gamma, disponibile già da qualche settimana, con novità che riguardano il listino prezzi e la dotazione di serie, indispensabili per rimanere al passo di una concorrenza sempre più agguerrita. La novità principale riguarda il cruscotto digitale i-Cockpit, disponibile di serie su tutti i modelli, e che prende il posto di quello analogico tradizionale. Più tecnologico anche lo schermo centrale dell’infotainment, di tipo capacitivo (quindi più veloce e reattivo ai comandi dell’utente) e con cornice rifinita in plastica nera lucida. Di serie Android Auto e Apple Carplay, radio digitale DAB, climatizzatore bizona e sensori di parcheggio posteriori.

TANTA SICUREZZA Molto ricca anche la dotazione di aiuti alla guida, di serie e in opzione:

Adaptive Cruise Control con funzione Stop (con cambio automatico EAT8), con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede

con funzione Stop (con cambio automatico EAT8), con adeguamento automatico della distanza dal veicolo che precede Visiopark con retrocamera a 180° e funzione Park Assist per i parcheggi automatici

con retrocamera a 180° e funzione Park Assist per i parcheggi automatici Active Safety Brake , frenata automatica di emergenza che rileva pedoni e ciclisti, di giorno e di notte, con Distance Alert (allerta rischio collisione)

, frenata automatica di emergenza che rileva pedoni e ciclisti, di giorno e di notte, con Distance Alert (allerta rischio collisione) Active Lane Departure Warning , l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria a partire da 65 km/h

, l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria a partire da 65 km/h Driver Attention Alert per rilevare il grado di stanchezza del conducente

per rilevare il grado di stanchezza del conducente High Beam Assist , commutazione automatica degli abbaglianti / anabbaglianti

, commutazione automatica degli abbaglianti / anabbaglianti Speed Limit Detection , lettura dei cartelli stradali con suggerimento del limite di velocità

, lettura dei cartelli stradali con suggerimento del limite di velocità Active Blind Corner Assist , sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco

, sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco Freno di stazionamento elettrico, di serie sulle versioni con cambio automatico

BLU INTENSO Nessuna novità all’esterno, salvo il debutto di una nuova tinta di carrozzeria a tre strati denominata Blu Vertigo (nessun riferimento alla band italiana) e cerchi in lega dal design inedito. Nell’allestimento intermedio Allure i cerchi Zyrcon da 16” possono essere arricchiti da una finitura diamantata opzionale. Per quanto riguarda l’allestimento top di gamma GT Pack, invece, è disponibile l’opzione Black Pack che sostituisce gran parte degli elementi cromati dell’auto con altri di color nero lucido:

calandra e Leone anteriore

cornici degli specchietti e dei fendinebbia

cornici dei vetri laterali

cerchi in lega da 18” diamantati Black Saphir

mancorrenti sul tetto nella versione SW

LISTINO PIÙ SEMPLICE Per quanto riguarda il listino, scegliere Peugeot 308 diventa ancora più semplice, grazie alla diversificazione della gamma in tre livelli di allestimento e una riduzione degli optional, scelta applicata anche agli altri modelli della casa francese, e che garantisce una migliore tenuta dell’usato. Peugeot 308 berlina è in vendita a partire da 22.700 euro, nell’allestimento Active con motore PureTech turbo da 110 CV. Le versioni station wagon costano 1.000 euro in più. Tutti i motori sono omologati Euro6, ma se siete particolarmente attenti all’ambiente, sappiate che nei prossimi mesi verranno presentate anche le versioni plug-in ed elettrica.